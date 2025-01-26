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Чоловіка, який відкрив вогонь та поранив двох людей у Черкасах, затримано

Іванна Гончар
glavcom.ua
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Чоловіка, який відкрив вогонь та поранив двох людей у Черкасах, затримано
Правоохоронці затримали стрілка у Черкасах
фото: поліція Черкащини

Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі

У Черкасах чоловік через конфлікт влаштував стрілянину та поранив двох людей. Слідчі розпочали кримінальне провадження. Про це повідомляє ГУНП в Черкаській області.

Повідомляється, що подія сталася 25 січня близько 21:00 години поруч парку, що на проспекті Перемоги у Черкасах. Про стрілянину до поліції повідомили очевидці. Свідки індиценту надали опис стілка правоохоронцям. Згодом зловмисника розшукав і затримав наряд патрульної поліції неподалік місця вчинення злочину.

Чоловіка, який відкрив вогонь та поранив двох людей у Черкасах, затримано фото 1

Правоохоронці встановили, що попередньо між затриманим та жінкою з чоловіком, які стояли на зупинці громадського транспорту, виник конфлікт. Внаслідок чого 53-річний фігурант вирішив розібратися у конфлікті за допомогою зброї. Зловмисник здійснив постріл у 23-річного чоловіка і вдарив руків’ям пістолета по голові 35-річну жінку. Потерпілих медики швидкої госпіталізували до лікарні.

Чоловіка, який відкрив вогонь та поранив двох людей у Черкасах, затримано фото 2

«Зловмисника затримали у процесуальному порядку відповідно до статті 208 КПК України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.Слідчі Черкаського райуправління поліції відкрили кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство) КК України. Наразі за процесуального керівництва Черкаської окружної прокуратури вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру та обрання йому запобіжного заходу», – йдеться у повідомленні. 

Нині триває досудове розслідування. Чоловіку загрожує від трьох до семи років позбавлення волі. 

Нагадаємо, що патрульна поліція у Києві затримала чоловіка, який імовірно вчинив стрілянину на станції техобслуговування автівок. У затриманого в автівці знайшли автоматичну зброю.

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Теги: розслідування поліція чоловік конфлікт Черкаси стрілянина

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