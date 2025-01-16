У Дніпрі чоловік сплатив 130 тис. грн аліментів. Але дитина виявилася не його

Після розлучення чоловік дізнався, що виховував не свою доньку

У Дніпрі чоловік після розлучення з дружиною майже два роки сплачував аліменти на доньку, але дізнався, що дитина не його. Про це повідомляє «Дніпро оперативний».

Так, у березні 2021 року подружжя, яке прожило разом понад девʼять років, розлучилося. З матір’ю залишилася жити дівчинка, й через вісім місяців після розпаду родини жінка домоглася виплати аліментів за рішенням суду.

З грудня 2021 року по вересень 2023 року чоловік сплатив 127 тис. 420 грн (приблизно по 6 тис. грн на місяць). Але згодом він дізнався, що не є рідним батьком для доньки. Щоб встановити цей факт зробили ДНК-тест, який відкрив ім’я справжнього батька. Тоді чоловік виключив згадку про себе з актових записів про батьківство, та замінив по-батькові дівчинки.

Згодом, чоловік у лютому 2023 року подав позов до Бабушкінського районного суду Дніпропетровська, вимагаючи повернення вже сплачених аліментів та виплати понад 100 тис. грн моральної шкоди.

Колишній голова родини так розлютився, що звернувся до поліції та звинуватив свою ексдружину у шахрайстві. Крім цього, він просив скасувати аліменти, бо не хотів утримувати не рідну йому дитину.

Проте суддя Володимир Цитульський нагадав, що аліменти чоловік сплачував не добровільно, а примусово через виконавчу службу, тому повернути гроші неможливо. Проте якщо він скасує рішення про виплату аліментів за нововиявленими обставинами, то справу модна буде продовжити.

Тож чоловік дослухався до цієї поради, й знов звернувся до суду. Він пояснював, що не знав про обман, тому має аргументи не платити гроші.

Інша суддя, вже Ленінського районного суду, Тетяна Терещенко встановила, що під час розгляду суперечки про аліменти чоловік нібито не мав достовірної інформації про своє батьківство, що й дало йому підстави для перегляду справи.

В результаті, суддя скасувала рішення про виплати, а колишню дружину зобов’язали сплатити 1 362 грн судового збору та 8 тис. грн за юридичні послуги адвоката свого колишнього чоловіка.

До слова, у 2024 році українці почали відповідальніше ставитися до сплати аліментів через загрозу втратити відстрочку від мобілізації. Приріст порівняно з минулим роком становить 30%. Про це в етері телемарафону повідомив керівник Центрального управління Мін'юсту Кирило Міненко.

Міненко зазначив, що якщо у батька є троє неповнолітніх дітей, він має право на відстрочку від мобілізації, але за умови, що він їх утримує або справно сплачує аліменти.