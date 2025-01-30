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Шкільні вчителі з Львівщини стали батьками перших в Україні двійнят, які народилися завдяки держпрограмі ЕКО

Ірина Бура
glavcom.ua
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Шкільні вчителі з Львівщини стали батьками перших в Україні двійнят, які народилися завдяки держпрограмі ЕКО
Малюки Матвій та Юстина народилися у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі
фото: Максим Козицький/соцмережі

Батьки двійнят – Ігор та Ірина, шкільні вчителі з Львівщини, які декілька років не могли стати батьками

З лікарні виписали перших в Україні двійнят, які народилися завдяки державній програмі допоміжних репродуктивних технологій. Про це повідомили голова обласної держадміністрації Максим Козицький та міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

Малюки Матвій та Юстина народилися у Львівському обласному клінічному перинатальному центрі.

Батьки двійнят – Ігор та Ірина, шкільні вчителі з Львівщини, які декілька років не могли стати батьками, аж поки не дізналися про державну програму.

Шкільні вчителі з Львівщини стали батьками перших в Україні двійнят, які народилися завдяки держпрограмі ЕКО фото 1
фото: Максим Козицький/соцмережі

«Висока вартість процедури робила його недоступним для пари. У березні 2024 року дізнались про державну програму лікування безпліддя й одразу звернулися до Львівського перинатального центру. Лікування було успішним: вже у червні Ірина раділа настанню вагітності двійнею», – розповів Ляшко.

Шкільні вчителі з Львівщини стали батьками перших в Україні двійнят, які народилися завдяки держпрограмі ЕКО фото 2
фото: Максим Козицький/соцмережі

Державну програму допоміжних репродуктивних технологій в Україні запустили у 2023 році, і Львівський перинатальний центр був першим комунальним закладом, на базі якого відкрили відповідне відділення.

Шкільні вчителі з Львівщини стали батьками перших в Україні двійнят, які народилися завдяки держпрограмі ЕКО фото 3
фото: Максим Козицький/соцмережі

Торік у закладі зʼявилися на світ понад 4,9 тисячі дітей – це майже на 6% більше, ніж у 2023 році.

Нині в Україні 20 закладів безоплатно лікують безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій. Такі заклади є у Києві, Львівській, Одеській, Дніпропетровській, Тернопільській, Харківській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Рівненській областях.

За словами Ляшка, серед 2 тисяч українок, які скористалися державною програмою допоміжних репродуктивних технологій (ДРТ), завагітніли уже понад 1,1 тисячі.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я у 2023 році вперше впровадило фінансування допоміжних репродуктивних технологій за програмою державних гарантій медобслуговування населення. Доступ до послуг з відновлення репродуктивного здоров'я є основним способом отримати високі шанси стати батьками.

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Теги: міністр діти Львів фінансування пологи населення Віктор Ляшко

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