Суспільний мовник замовив соцопитування на мільйон – «Наші гроші»

Цільовою аудиторією має бути населення 18-70 років з усієї України, крім окупованих територій та територій, де проводяться активні бойові дії

Загалом протягом 2025 року має бути 25 хвиль опитування. Кожна хвиля коштує 38 тис. грн

АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 18 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Інфо Сапієнс» послуги з опитування громадської думки на 949 тис. грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Наші гроші».

Згідно з даними у системі «Прозорро», на рік замовлено кількісне онлайн опитування громадської думки задля визначення гострих питань для українського суспільства. Метою є формування інформаційного порядку денного та дискусій, що впливають на консолідоване бачення майбутнього України.

Результати досліджень будуть використані під час дискусій та обговорень актуальних тем у щотижневому випуску суспільно-політичного ток-шоу «Новий відлік», в Новинах Суспільного на телебаченні, радіо та діджитал-ресурсах (сайт suspilne.media, телеграм канали Суспільне Новини тощо), під час дискусій у програмі «Суспільна Студія».

Йдеться, зокрема, про щотижневе експрес опитування громадської думки на онлайн панелі виконавця з вибіркою 800 інтерв’ю щохвилі. Цільовою аудиторією має бути населення 18-70 років з усієї України, крім окупованих територій та територій, де проводяться активні бойові дії.

Загалом протягом 2025 року має бути 25 хвиль опитування. Кожна хвиля коштує 38 тис. грн.

Як зауважує «Наші гроші», ФОП Погорілий Юрій Іванович пропонував на 20% нижчу ціну – 760 тис. грн. Однак він не надав сканкопії аналогічних договорів про кількісне онлайн опитування громадської думки на власній онлайн-панелі виконавця з мінімальним обсягом респондентів від 800 людей в рамках одного проекту протягом 2023-2024 років, крім угод з «НСТУ». Підприємець надав лише акти до договорів. Замовник наказав усунути цей недолік за добу, а той відповів, що, згідно наданих актів, провів онлайн-опитування «Голос пацієнтів» на 8 875 респондентів і що в актах є вся інформація про замовника. Проте договори ФОП Погорілий Ю. І. не надав, тому його пропозиція ьула відхилена.

Дорожчим конкурентом було ТОВ «Дайв Енд Діскавері Рісьорч». Економія склала 32%.

Столичною «Інфо Сапієнс» володіють Олег Кулішов і Вадим Сивоглаз, а керує – Дмитро Савчук. Усього з 2020 року фірма отримала державних підрядів на суму 17,25 млн грн.

«Раніше «Главком» писав, з посиланням на «Наші гроші», що центр професійної освіти у Черкаській області у листопаді минулого року за результатами тендеру замовив постачання кухонного обладнання на 5,69 млн грн. Така ціна є суттєво завищеною, адже на ринку було виявлено обладнання, що відповідало всім заданим характеристикам, а коштувало дешевше.

Також стало відомо, що очільник державного підприємства з утримання доріг у Полтавській області незаконно збагатився майже на 36 млн грн.