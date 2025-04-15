Головою правління «Суспільного» переобрано Миколу Чернотицького
За кандидата проголосували 10 з 16 членів Наглядової ради
Миколу Чернотицького було переобрано новим головою правління «Суспільного». Цю посаду він обійматиме наступні чотири роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію.
За кандидата проголосували 10 з 16 членів Наглядової ради. Варто зазначити, що Чернотицький є чинним головою правління «Суспільного» з 2021 року.
За словами голови правління, головна мета роботи мовника – це збільшувати сумарне охоплення зі збереженням довіри до контенту.
Як відомо, Національна суспільна телерадіокомпанія України фінансується з державного бюджету, але незалежна від уряду.
На підтримку суспільного мовника – Національної суспільної телерадіокомпанії України – у 2025 році заплановано витратити 2,1 млрд грн, тоді як на минулий рік ця сума становила 1,8 млрд грн.
Нагадаємо, у лютому 2025 року наглядова рада «Суспільного» оголосила конкурс на посаду голови правління.
Вже 1 квітня було проведено підготовчий етап конкурсного добору та визначено шістьох претендентів. Після першого етапу конкурсного добору на посаду голови правління, наглядова рада допустила до участі в другому етапі конкурсу чотирьох претендентів.
Раніше «Суспільне» розпочало власне мовлення на Першому каналі. Це відбулося в межах розширення створення контенту в контексті цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини».
До слова, чотири сотні працівників «Суспільного» заброньовано від мобілізації.
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