Головою правління «Суспільного» переобрано Миколу Чернотицького

Чернотицький з травня 2021 року став головою правління НСТУ

За кандидата проголосували 10 з 16 членів Наглядової ради

Миколу Чернотицького було переобрано новим головою правління «Суспільного». Цю посаду він обійматиме наступні чотири роки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію.

За кандидата проголосували 10 з 16 членів Наглядової ради. Варто зазначити, що Чернотицький є чинним головою правління «Суспільного» з 2021 року.

За словами голови правління, головна мета роботи мовника – це збільшувати сумарне охоплення зі збереженням довіри до контенту.

До складу Національної суспільної телерадіокомпанії України входять загальнонаціональні телеканали «Перший», «Суспільне Культура», «Суспільне Новини», «Суспільне Спорт», радіоканали «Українське радіо», «Радіо Промінь», «Радіо Культура», «Радіоточка», та Radio Ukraine International, 24 регіональні філії, а також діджитал-платформи, зокрема інтернет-ЗМІ «Суспільне Новини», «Суспільне Культура» і «Суспільне Спорт». З травня 2021 року головою правління НСТУ працює Микола Чернотицький.

Як відомо, Національна суспільна телерадіокомпанія України фінансується з державного бюджету, але незалежна від уряду.

На підтримку суспільного мовника – Національної суспільної телерадіокомпанії України – у 2025 році заплановано витратити 2,1 млрд грн, тоді як на минулий рік ця сума становила 1,8 млрд грн.

Нагадаємо, у лютому 2025 року наглядова рада «Суспільного» оголосила конкурс на посаду голови правління.

Вже 1 квітня було проведено підготовчий етап конкурсного добору та визначено шістьох претендентів. Після першого етапу конкурсного добору на посаду голови правління, наглядова рада допустила до участі в другому етапі конкурсу чотирьох претендентів.

Раніше «Суспільне» розпочало власне мовлення на Першому каналі. Це відбулося в межах розширення створення контенту в контексті цілодобового інформаційного марафону «Єдині новини».

До слова, чотири сотні працівників «Суспільного» заброньовано від мобілізації.