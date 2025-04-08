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«Вибори голови правління Суспільного». Оголошено фіналістів першого етапу

Андрій Самойленко
glavcom.ua
Андрій Самойленко
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«Вибори голови правління Суспільного». Оголошено фіналістів першого етапу
Під час другого етапу конкурсу відбудеться заслуховування програм розвитку та голосування
фото ілюстративне з відкритих джерел

Двох учасників конкурсу не допустили до другого етапу

8 квітня завершився перший етап конкурсного добору на посаду голови правління Суспільного Мовлення. За результатами підготовчого етапу було допущено до другого етапу конкурсу четверо претендентів, які відповідають встановленим вимогам. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне Мовлення».

За результатами таємного голосування наглядова рада допустила до подальшої участі:

  • Горковенка Володимира Валентиновича
  • Ткаченка Олександра Владиславовича
  • Фаєнгольда Миколу Аркадійовича
  • Чернотицького Миколу Миколайовича

Також за результатами таємного голосування не допущено добору двох претендентів: Харебіна Олександра Володимировича і Юрченка Юрія Миколайовича.

Під час другого етапу конкурсу відбудеться заслуховування програм розвитку та голосування.

Про дату і час засідання буде повідомлено за 48 годин.  На час дії воєнного стану для представників медіа та громадськості буде забезпечена трансляція засідання (посилання буде оприлюднено додатково).

Як відомо, голова правління Суспільного Мовлення обирається на конкурсних засадах у порядку, визначеному Положенням про конкурс з обрання голови та членів правління, строком на 4 роки.

Нагадаємо, Суспільний мовник замовив соцопитування на мільйон. АТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України» 18 березня за результатами тендеру замовило ТОВ «Інфо Сапієнс» послуги з опитування громадської думки на 949 тис. грн.

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Теги: телебачення конкурс

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