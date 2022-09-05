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Екссекретар РНБО розповів, як його заразили у лікарні небезпечною хворобою

Надія Клочко
glavcom.ua
Екссекретар РНБО розповів, як його заразили у лікарні небезпечною хворобою
Олександр Данилюк наразі проходить лікування у Німеччині
фото з відкритих джерел

Олександр Данилюк у червні важко травмувався внаслідок ДТП

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк, який наразі проходить реабілітацію після важкої травми, поскаржився на низку проблем української медицини. За словами Данилюка, під час переливання крові у одній зі столичних лікарень його заразили гепатитом C. Про це екссекретар РНБО розповів на своїй сторінці у Facebook.

«Мої потрощені кінцівки та зламана спина глибоко занурили мене у реалії нашої медицини. І якщо лікарі, які «збирали мене», заслуговують лише на захват та безмежну вдячність, то все інше, мʼяко кажучи, залишає бажати кращого», – поділився враженнями він.

Данилюк наголосив, що в Україні колосальна проблема з реабілітацією. Він додав, що проблема зараз стоїть ще гостріше у зв’язку з повномасштабною війною. Коли реабілітації потребує велика кількість військових, які отримали поранення під час бойових дій.

«Вона (проблема – «Главком») була завжди, але зараз, коли потік тих, кому потрібна посттравматична та постопераційна допомога, збільшився у рази, стала відверто загрозливою. У нас декілька класних спеціалістів, зокрема такі як Сергій Кравченко або Олександр Єрьомін, але відсутня система. У нас вважається головним вирішити проблему хірургічним або іншим шляхом, а відновлення — то є другорядне. На Заході ж вважається, що реабілітація так само важлива як і лікування, щоб повернутися до нормального життя. Через велику масштабність поранень вважаю, що побудова ефективної системи реабілітації наразі має стати державним пріоритетом», – йдеться у дописі.

Ще одна проблема, з якою Данилюк стикнувся під час свого лікування, – якість крові для переливання. Екссекретар РНБО зазначив, що йому перелили кров, заражену гепатитом C.

«Я втратив близько 2,5 літра крові, тому мені зробили переливання донорської – і як виявилося – зараженої. Це означає, що її просто не перевірили. І це відбулося в Києві, а в регіонах таких випадків скоріше за все набагато більше. Знову ж таки, враховуючи масштаби переливань під час війни, боюся уявити, чим це може загрожувати… Уявіть, лікарі витягують поранених з того світу, щоб потім через безладність у системі донорської крові життя тих, кого вони врятували знову опинялося у небезпеці!

Одним ранком мені раптом стало погано. Аналізи показали – гепатит C – гостра форма. У німецькій клініці мені сказали, що це перший випадок гострого гепатиту C з початку року. Гепатит C ще сім років тому був невиліковним. Слава Богу, зараз лікування є, хоч і космічно дороге. Мене обстежили двоє лікарів, які подавалися на Нобелівську премію саме на тему гепатиту C: професори Тім та Блюм. Сподіваюся, з такою увагою все пройде добре», – розповів Данилюк, з жалем зазначивши, що через хворобу був змушений припинити реабілітацію.

Зараз Олександр Данилюк проходить лікування у Німеччині. 

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Нагадаємо, екссекретар РНБО Олександр Данилюк у червні цього року потрапив жахливу ДТП, в якій зламав обидві ноги.

Також відомо, що колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк 7 липня одружився з відомою українською дизайнеркою Лілією Літковською. До шлюбного вівтаря Данилюку довелося їхати в інвалідному візку.

Теги: медицина Олександр Данилюк

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