Екссекретар РНБО Данилюк одружився в інвалідному візку (фото)

До шлюбного вівтаря Данилюка в інвалідному візку доставив Кличко

Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк одружився з відомою українською дизайнеркою Лілією Літковською. Про це стало відомо від самої нареченої, яка виклала у соцмережі фото з весільної церемонії.

Вінчання пари відбулося у Софійському соборі 7 липня. На церемонії був присутній, зокрема, мер Києва Віталій Кличко. До шлюбного вівтаря він доставив Данилюка в інвалідному візку. Як відомо, в середині червня політик потрапив в аварію на мотоциклі та зламав обидві ноги.

«7.07.22. Kyiv St.Sophia Cathedral. Війна і мир. Бажаю миру українській землі та бажаю, щоб ми з чоловіком у цьому мирі творили та примножували наше кохання», – підписала фото Літковська.

Для Олександра Данилюка це другий шлюб. Раніше він був одружений з уродженкою Львова Ольгою, яка працювала театральним дизайнером у Нью-Йорку та Москві. У пари є сини Річард та Володимир. Ольга та діти – громадяни Великобританії.