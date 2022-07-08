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  4. Екссекретар РНБО Данилюк одружився в інвалідному візку (фото)
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    Суспільство

    Екссекретар РНБО Данилюк одружився в інвалідному візку (фото)

    На весіллі був присутній Віталій Кличко - Екссекретар РНБО Данилюк одружився в інвалідному візку (фото)
    На весіллі був присутній Віталій Кличко
    фото: Лілія Літковська/Instagram

    До шлюбного вівтаря Данилюка в інвалідному візку доставив Кличко

    Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони України Олександр Данилюк одружився з відомою українською дизайнеркою Лілією Літковською. Про це стало відомо від самої нареченої, яка виклала у соцмережі фото з весільної церемонії.

    Вінчання пари відбулося у Софійському соборі 7 липня. На церемонії був присутній, зокрема, мер Києва Віталій Кличко. До шлюбного вівтаря він доставив Данилюка в інвалідному візку. Як відомо, в середині червня політик потрапив в аварію на мотоциклі та зламав обидві ноги.

    «7.07.22. Kyiv St.Sophia Cathedral. Війна і мир. Бажаю миру українській землі та бажаю, щоб ми з чоловіком у цьому мирі творили та примножували наше кохання», – підписала фото Літковська.

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    Екссекретар РНБО Данилюк одружився в інвалідному візку (фото)
    Екссекретар РНБО Данилюк одружився в інвалідному візку (фото)

    Для Олександра Данилюка це другий шлюб. Раніше він був одружений з уродженкою Львова Ольгою, яка працювала театральним дизайнером у Нью-Йорку та Москві. У пари є сини Річард та Володимир. Ольга та діти – громадяни Великобританії.

    Теги: Віталій Кличко Олександр Данилюк шлюб
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    Екссекретар РНБО Данилюк одружився в інвалідному візку (фото)