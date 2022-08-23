Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Емоційне оніміння. Психолог розповів, що насправді криється за «звиканням» до війни

Надія Карбунар
glavcom.ua
Емоційне оніміння. Психолог розповів, що насправді криється за «звиканням» до війни
Люди прагнуть показати навколишнім і самим собі, що насправді сирени і усі події останніх шести місяців не завдають їм болю
фото з відкритих джерел

«Ми намагаємося самі собі навіяти стан, у якому нам добре і нормально»

Українці, котрі стверджують, що звикли до війни, насправді дурять себе, адже до таких важких та драматичних подій неможливо призвичаїтися. Про це у коментарі «Главкому» розповів психолог Валентин Кім.

«Ключове психологічне поняття у цьому плані – адаптація. Це коли ми пристосовуємося до чогось, що змінилося: умов, подій, нових людей, до чого завгодно. Проте війну ніяк не можна назвати тим, до чого людина хотіла би звикнути. Коли люди кажуть, що звикли до війни, вони трошки обманюють самих себе. Тут швидше йдеться не про звикання, а у якомусь сенсі про самообман і самонавіювання, про демонстрацію своєї сили та впевненості, і це необхідна умова для того, щоби ми могли себе відчувати більш-менш у нормі», – пояснив фахівець.

За словами психолога, люди прагнуть показати навколишнім і самим собі, що насправді сирени і усі події останніх шести місяців не завдають їм болю, занепокоєння і тривоги. Тобто намагаються самі собі навіяти стан, у якому їм добре і нормально.

«Тож у фразі «Я звик/звикла» насправді криється багато мотивів, які умовно можна розбити на три групи. Перша – уникнення, друге – знецінення небезпеки і спроба зробити себе більш хоробрим, третє – адаптація, яка частково пов'язана з емоційним онімінням від того, що відбувається», – каже Валентин Кім.

Оніміння найчастіше виникає тоді, коли людина безпосередньо перебуває на лінії фронту, коли вона реально стикається з наслідками загроз, каже психолог. Коли дійсно постійно рвуться снаряди та бомби, постійно гинуть товариші, коли за сигналом тривоги незмінно йде небезпека.

«Така реакція емоційного оніміння більше властива тим, хто перебуває на фронті, а ми, як мешканці тилу, або вдаємо хоробрість, або ховаємося», – говорить спеціаліст.

Раніше медичний психолог пояснила, як відновлювати внутрішній ресурс під час війни так, щоб не образити інших.

Читайте також:

Теги: росія здоров'я війна Україна психологія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Для росіян скоро настануть важкі часи
Росіяни наближаються до психологічної катастрофи
Вчора, 14:46
Емоційне оніміння ускладнюється відчуттям «внутрішньої порожнечі»
Психологи розповіли, як подолати емоційне оніміння під час війни
14 серпня, 08:36
Проблеми з психічним здоров'ям українців можуть загострюватися через війну   
Як розпізнати, що потрібен психолог. МОЗ назвав «червоні прапорці»
15 серпня, 10:25

Суспільство

Вихователі позбуватимуться опіки за відмову від обов'язкової евакуації прийомних дітей
Вихователі позбуватимуться опіки за відмову від обов'язкової евакуації прийомних дітей
Емоційне оніміння. Психолог розповів, що насправді криється за «звиканням» до війни
Емоційне оніміння. Психолог розповів, що насправді криється за «звиканням» до війни
Артем Слісарчук. Історія зенітника, який зупиняв авіацію ворога поблизу Ізюма
Артем Слісарчук. Історія зенітника, який зупиняв авіацію ворога поблизу Ізюма
День Державного Прапора: військові звернулися до українців
День Державного Прапора: військові звернулися до українців
Загроза у День Незалежності: де посилено комендантську годину 24 серпня
Загроза у День Незалежності: де посилено комендантську годину 24 серпня
Спека та дощі: прогноз погоди на 23 серпня
Спека та дощі: прогноз погоди на 23 серпня

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Окупанти оскаженіли від акції в українському супермаркеті
86K
Президентське подружжя вразило образами під час спільного виходу (фото)
64K
Феєричне влучання: Хлань повідомив деталі удару по Антонівському мосту
33K
Загроза у День Незалежності: де посилено комендантську годину 24 серпня
29K
РФ посилює удари по Україні: розвідка США повідомила про плани окупантів
25K
Окупанти приховано оголосили незалежність захопленої частини Запорізької області – ISW

Новини

Окупанти провалили розвідку боєм під Бахмутом – Генштаб
Сьогодні, 07:16
У Києві знову запрацювало посольство Ірландії
Вчора, 21:12
США готуються закупити дрони Switchblade для України
Вчора, 20:33
«Український слід» у загибелі Дугіної. ФСБ осоромилося зі звинуваченнями
Вчора, 18:55
Сестра полоненого «азовця» Тавра дала оцінку Червоному Хресту  
Вчора, 15:00
Окупанти частково просунулися на Миколаївщині і гатять на усіх напрямках Донеччини
Вчора, 07:11

Прес-релізи

Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
Мільйони на бізнес ветеранів: УВФ запускає нову програму
22 серпня, 18:20
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту