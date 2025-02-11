Це не про флірт: Нацполіція вказала на ознаки сексуального домагання

Поведінка з боку іншої людини чи групи людей, яка порушує приватне життя особи та змушує почуватися принижено чи неспокійно – є домаганням

Домагання бувають різні

Жінки, чоловіки та діти стають жертвами сексуальних домагань. Хтось мовчить від страху, а хтось, бо так і не зміг відрізнити флірт від порушення меж. У Національній поліції розповіли про основні «дзвіночки».

У соціальних мережах почали з’являтися відео з хештегом «Не мовчи». У них жінки розповідають про випадки домагань зі сторони викладачів, з якими їм довелося зіштовхнутися.

Почалося все з того, що викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. Після службової перевірки керівництво університету відсторонило Білоуса. А поліція почала розслідувати його дії.

Після цієї історії жінки у соцмережі почали розповідати про те, як викладачі університетів до них чіплялися. Але багато з них, довго мовчав, бо було соромно, страшно, здавалося нормальним, хоч і було неприємно.

У поліції зазначають, що поведінка з боку іншої людини чи групи людей, яка порушує приватне життя особи та змушує почуватися невпевнено, принижено, тривожно чи неспокійно – є домаганням.

Домагання бувають різні:

на фоні гендерної, расової приналежності чи з особистих причин;

сексуальні – небажана поведінка сексуального характеру від іншої людини чи людей.

Люди не говорять про це відкрито, бо бояться, що:

будуть проблеми на роботі, з навчанням, у сім’ї; не зрозуміють, засудять; є думки, що спровокував/-ла сам/-а.

прямі сигнали, які вказують на домагання

торкання без дозволу, які неприємні;

коли кажуть «так всі роблять, це нормально», щоб змусити людину до дії;

«ні» сприймають як виклик, а не як відповідь.

У поліції ділять сексуальні домагання на три види:

фізичні – небажані дотики, обійми, поцілунки, штовхання, щипання;

вербальні – непристойні пропозиції, жарти, образливі коментарі сексуального характеру;

невербальні – неприємні погляди, інтимні відео або фото, якими діляться без згоди, непристойні жести, звуки.

Наразі у Facebook під хештегом «Не мовчи» 7,4 тис. публікацій. Окрім жінок, які зазнали насильства, підключаються небайдужі люди, які наголошують, що такі ситуації – не норма, з цим треба боротися.