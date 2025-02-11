Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Це не про флірт: Нацполіція вказала на ознаки сексуального домагання

Аліна Самойленко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Це не про флірт: Нацполіція вказала на ознаки сексуального домагання
Поведінка з боку іншої людини чи групи людей, яка порушує приватне життя особи та змушує почуватися принижено чи неспокійно – є домаганням
фото з відкритих джерел

Домагання бувають різні

Жінки, чоловіки та діти стають жертвами сексуальних домагань. Хтось мовчить від страху, а хтось, бо так і не зміг відрізнити флірт від порушення меж. У Національній поліції розповіли про основні «дзвіночки».

У соціальних мережах почали з’являтися відео з хештегом «Не мовчи». У них жінки розповідають про випадки домагань зі сторони викладачів, з якими їм довелося зіштовхнутися.

Почалося все з того, що викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. Після службової перевірки керівництво університету відсторонило Білоуса. А поліція почала розслідувати його дії.

Після цієї історії жінки у соцмережі почали розповідати про те, як викладачі університетів до них чіплялися. Але багато з них, довго мовчав, бо було соромно, страшно, здавалося нормальним, хоч і було неприємно.

У поліції зазначають, що поведінка з боку іншої людини чи групи людей, яка порушує приватне життя особи та змушує почуватися невпевнено, принижено, тривожно чи неспокійно – є домаганням.

Домагання бувають різні:

  • на фоні гендерної, расової приналежності чи з особистих причин;
  • сексуальні – небажана поведінка сексуального характеру від іншої людини чи людей.

Люди не говорять про це відкрито, бо бояться, що:

  • будуть проблеми на роботі, з навчанням, у сім’ї; не зрозуміють, засудять; є думки, що спровокував/-ла сам/-а.
  • прямі сигнали, які вказують на домагання
  • торкання без дозволу, які неприємні;
  • коли кажуть «так всі роблять, це нормально», щоб змусити людину до дії;
  • «ні» сприймають як виклик, а не як відповідь.

У поліції ділять сексуальні домагання на три види:

  • фізичні – небажані дотики, обійми, поцілунки, штовхання, щипання;
  • вербальні – непристойні пропозиції, жарти, образливі коментарі сексуального характеру;
  • невербальні – неприємні погляди, інтимні відео або фото, якими діляться без згоди, непристойні жести, звуки.

Наразі у Facebook під хештегом «Не мовчи» 7,4 тис. публікацій. Окрім жінок, які зазнали насильства, підключаються небайдужі люди, які наголошують, що такі ситуації – не норма, з цим треба боротися.

Читайте також:

Теги: поліція соцмережі

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Суспільство

Окупантів відправляють на острови Дніпра у якості покарання, – партизани
Окупантів відправляють на острови Дніпра у якості покарання, – партизани
Келлог готує для Трампа варіанти припинення війни в Україні, – Bloomberg
Келлог готує для Трампа варіанти припинення війни в Україні, – Bloomberg
Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 лютого 2025 року
Натурник, бутафор та пастижер: названо найрідкісніші професії в Україні
Натурник, бутафор та пастижер: названо найрідкісніші професії в Україні
Кількість біженців у ЄС збільшилася ще на 25 тисяч за місяць
Кількість біженців у ЄС збільшилася ще на 25 тисяч за місяць
ЗСУ беруть на озброєння новий вітчизняний безпілотник
ЗСУ беруть на озброєння новий вітчизняний безпілотник

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
163K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 10 лютого: ситуація на фронті
104K
Чому в понеділок сформувалися величезні черги під ТЦК: пояснення
56K
Карта повітряних тривог України онлайн 10 лютого 2025
31K
Прогноз магнітних бур на 10-12 лютого: якою буде сонячна активність
24K
Українці масово виїздять із Польщі до іншої країни
18K
Букмекери оцінили шанси на припинення вогню в Україні у 2025 році

Новини

У Києві оголошено повітряну тривогу
Сьогодні, 00:05
11 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Угоди із Європейським інвестиційним банком, обшуки у соратників Кличка. Головне за 10 лютого
Вчора, 21:01
«Укренерго» повертає відключення електроенергії для деяких споживачів. Графік на 11 лютого
Вчора, 19:43
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:14
10 лютого: яке сьогодні свято, традиції та прикмети
Вчора, 00:05

Прес-релізи

Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
Топфінанс-2025: найкращі фінансові установи України
4 лютого, 17:30
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua