Це не про флірт: Нацполіція вказала на ознаки сексуального домагання
Домагання бувають різні
Жінки, чоловіки та діти стають жертвами сексуальних домагань. Хтось мовчить від страху, а хтось, бо так і не зміг відрізнити флірт від порушення меж. У Національній поліції розповіли про основні «дзвіночки».
У соціальних мережах почали з’являтися відео з хештегом «Не мовчи». У них жінки розповідають про випадки домагань зі сторони викладачів, з якими їм довелося зіштовхнутися.
Почалося все з того, що викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. Після службової перевірки керівництво університету відсторонило Білоуса. А поліція почала розслідувати його дії.
Після цієї історії жінки у соцмережі почали розповідати про те, як викладачі університетів до них чіплялися. Але багато з них, довго мовчав, бо було соромно, страшно, здавалося нормальним, хоч і було неприємно.
У поліції зазначають, що поведінка з боку іншої людини чи групи людей, яка порушує приватне життя особи та змушує почуватися невпевнено, принижено, тривожно чи неспокійно – є домаганням.
Домагання бувають різні:
- на фоні гендерної, расової приналежності чи з особистих причин;
- сексуальні – небажана поведінка сексуального характеру від іншої людини чи людей.
Люди не говорять про це відкрито, бо бояться, що:
- будуть проблеми на роботі, з навчанням, у сім’ї; не зрозуміють, засудять; є думки, що спровокував/-ла сам/-а.
- прямі сигнали, які вказують на домагання
- торкання без дозволу, які неприємні;
- коли кажуть «так всі роблять, це нормально», щоб змусити людину до дії;
- «ні» сприймають як виклик, а не як відповідь.
У поліції ділять сексуальні домагання на три види:
- фізичні – небажані дотики, обійми, поцілунки, штовхання, щипання;
- вербальні – непристойні пропозиції, жарти, образливі коментарі сексуального характеру;
- невербальні – неприємні погляди, інтимні відео або фото, якими діляться без згоди, непристойні жести, звуки.
Наразі у Facebook під хештегом «Не мовчи» 7,4 тис. публікацій. Окрім жінок, які зазнали насильства, підключаються небайдужі люди, які наголошують, що такі ситуації – не норма, з цим треба боротися.
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