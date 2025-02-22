Жінка з інвалідністю не врятувала ухилянта від вʼязниці

Шлюб було укладено вже після виникнення у чоловіка обовʼязку зʼявитися за мобілізаційною повісткою

Ленінський районний суд міста Харкова визнав громадянина винним в ухиленні від військової служби.Про це повідомляє «Главком» із посиланям на «Судовий репортер». Так, у вироку йдеться, що 3 липня 2023 року чоловік отримав військову повістку, але до пункту збору не зʼявився. 26 липня він вступив у шлюб із жінкою, яка має третю групу інвалідності.

У судовому засіданні чоловік розповів, що пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до військової служби. Одразу після цього він отримав повістку. Проте за повісткою не зʼявився, тому що мав співмешканку, з якою проживав без реєстрації шлюбу, яка є інвалідом. Вони уклали шлюб і обвинувачений вважав, що отримав право на відстрочку від призову. Сам він також має погане здоровʼя: у нього видалена селезінка у результаті політравми під час проходження строкової військової служби в 2001 році, хвора спина, постійні головні болі. Крім того, чоловік посилався на те, що мусить забезпечувати неповнолітнього сина.

Але суд звернув увагу, що шлюб укладено вже після виникнення у чоловіка обовʼязку зʼявитися за мобілізаційною повісткою. Право на відстрочку від призову на військову службу має оформлятися уповноваженим органом, зокрема, районним територіальним центром комплектування та соціальної підтримки.

Крім цього, відповідно до положень ст. 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку то мобілізацію», станом на липень 2023-го не передбачалося такої підстави для відстрочки для призову на військову службу під час мобілізації, як наявність дружини з ІІІ групою інвалідності.

Щодо хвороб обвинуваченого, то, за висновком військово-лікарської комісії, він є непридатним до військової служби в мирний час, але обмежено придатним у воєнний час.

Чоловіка засудили до трьох років увʼязнення. Під варту його поки що не брали і він може оскаржувати вирок.

Як повідомляв «Главком», за ґрати відправиться військовозобов’язаний, який відмовився воювати, бо має борги перед банками і «Нафтогазом».

Крім цього, у Житомирській області військовозобов’язаного і батька трьох неповнолітніх дітей визнано винним в ухиленні від мобілізації і призначено три роки позбавлення волі, які замінено на рік іспитового терміну.

Також Печерський районний суд Києва виписав штраф чоловіку за дрібне хуліганство під час перевірки документів представниками територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Як відомо, в Україні суди вважають, що засуджені за статтею «ухилення від призову на військову службу під час мобілізації» (стаття 336 Кримінального кодексу), повинні воювати.