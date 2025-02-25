Киянин встановив національний рекорд, пропливши за добу в басейні понад 60 км

За добу запливу вільним стилем у 25-метровому басейні Олександр Гома подолав 60 км 300 м

Киянин Олександр Гома встановив новий рекорд України з плавання в басейні. Він плив вільним стилем 24 години без зупинки й подолав понад 60 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівниц. Національних рекордів України Лану Вєтрову.

Заплив стартував стартував 22 лютого о 7.24 ранку, а завершився о 7.24 наступного дня – уже рекордом України.

Під час водного марафону плавець підтримував сили спортивним харчуванням та випив майже 1,5 літри згущеного молока.

Гома розповів, що під час встановлення рекорду йому допомагала група підтримки, а особливо, коли хтось складав компанію, щоб поплавати разом. Психологічно найважче було уночі – спати не хотілось, але відчуття, що ти залишився один в басейні, навіювало смуток. Щоб його розвіяти, Олександр під час запливу повторював уроки англійської мови.

Киянин Олександр Гома встановив новий рекорд України з плавання в басейні фото: Лана Вєтрова/Facebook

Зазначається, що рекорд «Найтриваліший одиночний добовий заплив у басейні» увійшов до Національного реєстру рекордів як один із фундаментальних у даній категорії.

Нагадаємо, одеситка Емма Клочкова, якій лише два роки й чотири місяці, стала наймолодшою в Україні дитиною, яка пропливла 25 метрів у басейні. Для встановлення рекорду дівчинці знадобилося 3 хвилини 29 секунд. Маленька спортсменка займалася з тренеркою Ілоною Гаркун, яка й подала її заявку до Національного реєстру рекордів.

До слова, раніше було відомо про те, що дворічна Аня Якимчук із Чорноморська Одеської області стала наймолодшою дитиною в Україні, яка подолала дистанцію 50 метрів вільним стилем. Із цим завданням дівчинка впоралася за 3 хв 6 с. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. За її словами, новій рекордсменці України два роки і шість місяців, номінація рекорду – «Наймолодша дитина, яка подолала дистанцію 50 метрів вільним стилем». Зафіксований час – 3 хв 6 с.