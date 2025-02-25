Головна Київ Новини
search button user button menu button

Киянин встановив національний рекорд, пропливши за добу в басейні понад 60 км

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Киянин встановив національний рекорд, пропливши за добу в басейні понад 60 км
Лана Вэтрова: Людина-амфібія здійснила мега заплив у басейні тривалістю … 24 години
фото: Лана Вєтрова/Facebook

За добу запливу вільним стилем у 25-метровому басейні Олександр Гома подолав 60 км 300 м

Киянин Олександр Гома встановив новий рекорд України з плавання в басейні. Він плив вільним стилем 24 години без зупинки й подолав понад 60 км. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на керівниц. Національних рекордів України Лану Вєтрову.

Заплив стартував стартував 22 лютого о 7.24 ранку, а завершився о 7.24 наступного дня – уже рекордом України.

Під час водного марафону плавець підтримував сили спортивним харчуванням та випив майже 1,5 літри згущеного молока.

Гома розповів, що під час встановлення рекорду йому допомагала група підтримки, а особливо, коли хтось складав компанію, щоб поплавати разом. Психологічно найважче було уночі – спати не хотілось, але відчуття, що ти залишився один в басейні, навіювало смуток. Щоб його розвіяти, Олександр під час запливу повторював уроки англійської мови.

Киянин Олександр Гома встановив новий рекорд України з плавання в басейні
Киянин Олександр Гома встановив новий рекорд України з плавання в басейні
фото: Лана Вєтрова/Facebook

Зазначається, що рекорд «Найтриваліший одиночний добовий заплив у басейні» увійшов до Національного реєстру рекордів як один із фундаментальних у даній категорії. 

Нагадаємо, одеситка Емма Клочкова, якій лише два роки й чотири місяці, стала наймолодшою в Україні дитиною, яка пропливла 25 метрів у басейні. Для встановлення рекорду дівчинці знадобилося 3 хвилини 29 секунд. Маленька спортсменка займалася з тренеркою Ілоною Гаркун, яка й подала її заявку до Національного реєстру рекордів.

До слова, раніше було відомо про те, що дворічна Аня Якимчук із Чорноморська Одеської області стала наймолодшою дитиною в Україні, яка подолала дистанцію 50 метрів вільним стилем. Із цим завданням дівчинка впоралася за 3 хв 6 с. Про це повідомила керівниця Національного реєстру рекордів України Лана Вєтрова. За її словами, новій рекордсменці України два роки і шість місяців, номінація рекорду – «Наймолодша дитина, яка подолала дистанцію 50 метрів вільним стилем». Зафіксований час – 3 хв 6 с. 

Читайте також:

Теги: плавання рекорд чоловік Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

ФСБ, очевидно, розраховує розширити контингент завербованих
Завербували – підірвали: Як ФСБ створює «живі бомби» з українців
7 лютого, 13:28
Кадиров зник з публічного простору
Путін-Кадиров: політичні сіамські близнюки у передчутті гангрени
20 лютого, 18:11
«Екзотичні танці» від депутата, який хоче стати президентом. Хто фінансує Гончаренко центри?
«Екзотичні танці» від депутата, який хоче стати президентом. Хто фінансує Гончаренко центри? Парламент
Сьогодні, 11:05
Після попереднього огляду фахівці встановили, що вибухівки в знайденому безпілотнику немає
У Молдові біля кордону з Україною знайдено дрон
12 лютого, 14:46
РФ з початку повномасштабної війни втратила в Україні 10073 танків
Втрати ворога станом на 16 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
16 лютого, 07:47
Минулорічний фестиваль, який мав назву Atlas United, відбувся з 19 по 21 липня на території Blockbuster Mall
Atlas Festival-2025: організатори повідомили дату і місце проведення
18 лютого, 11:26
Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський
Польський міністр озвучив позицію щодо виборів в Україні
20 лютого, 00:55
В Одеській області вимушено застосовуються обмеження електропостачання
Через російські атаки на Одещині запроваджено відключення електрики
Сьогодні, 11:14
Російські спецслужби готували замахи на Буданова і Малюка: деталі
Російські спецслужби готували замахи на Буданова і Малюка: деталі
23 лютого, 14:59

Новини

У мосту-хвилі на столичній Оболоні «підскочила температура» (фото)
У мосту-хвилі на столичній Оболоні «підскочила температура» (фото)
«Україна – це не резервація». У Києві анонсовано мітинг під посольством США
«Україна – це не резервація». У Києві анонсовано мітинг під посольством США
Киянин встановив національний рекорд, пропливши за добу в басейні понад 60 км
Киянин встановив національний рекорд, пропливши за добу в басейні понад 60 км
Київська митниця передала музею унікальні палеонтологічні цінності віком 430 млн років
Київська митниця передала музею унікальні палеонтологічні цінності віком 430 млн років
Розкрадання на будівництві Подільського мосту: до суду скеровано ще одну справу
Розкрадання на будівництві Подільського мосту: до суду скеровано ще одну справу
У Києві уламки дрона впали у лісопарковій зоні. Влада повідомила про наслідки
У Києві уламки дрона впали у лісопарковій зоні. Влада повідомила про наслідки

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
172K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 лютого: ситуація на фронті
137K
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
60K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 лютого 2025
13K
Від Олега Ляшка йде дружина Росіта
11K
Стало відомо, звідки експрокурор Хмельниччини взяв велику зарплату, яку задекларував
5580
Прогноз магнітних бур на 25-28 лютого: якою буде сонячна активність

Новини

25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 02:13
24 лютого: який сьогодні день, традиції та заборони
Вчора, 00:05
23 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
23 лютого, 00:05
22 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
22 лютого, 00:05
Бербок пригрозила США після останніх заяв щодо України
21 лютого, 23:47

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua