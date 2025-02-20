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Росіяни масовано атакували Одещину: є постраждалий та знеструмлення

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Росіяни масовано атакували Одещину: є постраждалий та знеструмлення
фото: ДСНС Одещини

ДТЕК зауважив, що другу ніч поспіль під ударом опиняється їхній енергетичний обʼєкт на Одещині

Російські окупанти в ніч проти 20 лютого масовано атакували Одесу ударними безпілотниками. Під ударом знову опинився енергетичний обʼєкт. Про це повідомили очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер та енергокомпанія ДТЕК

Внаслідок удару постраждав 55-річний чоловік, його госпіталізували у стані середньої тяжкості. 

Також у місті виникли пожежі на даху закладу громадського харчування і складської будівлі, пошкоджена адмінбудівля, автомийка, проїжджа частина та скління приватного будинку. 

У ДТЕК зауважили, що другу ніч поспіль під ударом опиняється їхній енергетичний обʼєкт. Щойно фахівці отримають дозвіл від військових та рятувальників, там відразу розпочнуть огляд обладнання та аварійно-відновлювальні роботи. 

Наразі без електропостачання залишилися близько 5 тис. жителів одного з районів Одеси. А після двох днів ударів по Одеському району без світла перебувають 89 500 абонентів. 

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Наслідки атаки РФ
фото: Геннадій Труханов

Наразі служби працюють над ліквідацією наслідків як сьогоднішньої, так і вчорашньої атак. Роботи тривають цілодобово.

Нагадаємо, у ніч проти 20 лютого росіяни завдали ударів по містах України. Внаслідок влучань та падання уламків пошкоджені житлові будинки у Херсоні та Одесі. Станом на 00:31 відомо про чотирьох постраждалих.

Так, у Києві прогриміла серія потужних вибухів. Росіяни атакували безпілотниками столицю. Також ворог здійснив чергову атаку на цивільну інфраструктуру та житлові будинки міста Одеса. Через ворожу атаку виникли пожежі на даху закладу громадського харчування та складської будівлі. 

Теги: росія окупанти Одеса чоловік ворог росіяни відключення відключення світла ДТЕК ракетна атака

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