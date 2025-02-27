Відомий письменник став на захист 87-річного професора, звинуваченого у домаганнях: реакція мережі

Юрій Винничук звернувся до журналістки, яка звинуватила Йосипа Лося у домаганнях

Український письменник Юрій Винничук став на захист 87-річного професора Львівського національного університету ім. І. Франка Йосипа Лося, якого відсторонили від роботи після звинувачень у домаганнях. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на колонку письменника у «Збручі».

«Колишня студентка Львівського університету днями опублікувала спогад про викладача, з якого і його казьонного патріотизму ми не раз стібалися в «Post-Поступі», як він її завів до кабінету, гладив їй руку і плів якусь маячню, повчаючи, як вона має жити. Їй було неприємно, але вона цього йому не сказала і більше до нього в кабінет не заходила», – написав письменник.

Винничук зазначив, що Йосип Лось робив таке з багатьма іншими студентками. «Часом невдало, як у цьому випадку, а часом цілком вдало. Заохочений, очевидно, першим вдалим експериментом зі студенткою, він уже надалі просто робив це автоматично: вдасться, то вдасться, а не вдасться, то буде інша. Й інша завше знаходилася».

Водночас письменник стверджує, що чимало молодих поетес отримали можливість розпочати свою літературну кар’єру завдяки тісним контактам із впливовими членами Спілки письменників. За його словами, таких випадків було безліч:

«А скільки юних поетес стартануло з ліжок і кабінетів членів Спілки письменників! Їх сотні. Був такий жарт: «Коротич – це драч молодих поетес». І жодна не запротестувала, не обурилася. Жодна не написала спогадів про свій «шлях» в літературу».

Також Юрій Винничук звернувся до журналістки, яка звинуватила Лося у домаганнях: «Згадана колишня студентка, яку намагався звабити Йосип, писала, що їй неприємно було, що він до неї торкається, гладить по руці. Вірю, мені теж було б неприємно, якби мене спробувала погладити якась цьоця. Але в моїй юності усе це було буденною справою».

Зокрема, письменник зробив заяву про сексуальний контакт із дівчиною у стані алкогольного сп'яніння. Він порівняв це з тим, як подібні ситуації сприймалися за його молодості та як до них ставляться зараз.

«В порядку речей була ще одна сторона сексуального надуживання: переспати з п'яною, практично непритомною дівчиною. Ніхто це тоді не вважав зґвалтуванням. Якби дівчина написала заяву в міліцію, з неї б лише посміялися. Зараз навіть через десять-двадцять років після події можна заявити про ґвалт і добитися покарання. І навіть при відсутності доказів. Є лише її слово проти його слова», – написав Юрій Винничук.

Реакція мережі

Відповідні заяви письменника обурили мережу. Українська політична діячка, колишня заступниця міністра культури, молоді та спорту, народна депутатка України восьмого скликання Ірина Подоляк написала, що Винничук має «гниле нутро».

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Водночас режисерка Ірина Цілик вважає «текст Юрія Винничука вкрай огидним й аморальним». До того ж вона звернулася до сайту, де розміщена колонка письменника: «Окремі питання виникають до «Збруча», що надає місце для подібних міркувань».

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Користувачі соцмереж також обурилися через текст письменника та активно засуджують його у коментарях під постом режисерки.

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Нагадаємо, журналістка видання NGL.media Катерина Родак звинуватила у домаганнях викладача факультету журналістики Львівського національного університету ім. Івана Франка Йосипа Лося. 25 лютого вона опублікувала у Facebook допис, в якому розповіла про епізод з домаганнями, що стався під час її навчання на факультеті журналістики ЛНУ. Як виходить із коментарів, у подібну ситуацію потрапляли й інші студентки.

Згодом стало відомо, що професор Львівського національного університету ім. Івана Франка, викладач факультету журналістики кафедри зарубіжної преси Йосип Лось відсторонений від роботи на період внутрішнього розслідування.