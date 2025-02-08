У Кіровоградській області у палаючому будинку загинула 15-річна дівчина

Двоє людей отримали травми

У Кіровоградській області під час пожежі загинула дівчинка-підліток, а чоловік та жінка отримали травми. Про це пишуть на сайті Головного управління ДСНС України у Кіровоградській області.

Сьогодні, 8 лютого, до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу на вул. Березовій у селі Неопалимівка у Кропивницькому районі. Рятувальники, які прибули на місце події, знайшли тіло 15-річної дівчини та двох людей з травмами. Чоловіка та жінку госпіталізували до лікарні.

«Вогнем знищено 30 м2 меблів та домашніх речей та 15 м2 перекриття покрівлі приватного житлового будинку. О 08:13 пожежу було локалізовано та о 10:10 – ліквідовано бійцями кропивницької пожежно-рятувальної частини. Причину пожежі встановлюють фахівці», – пишуть у ДСНС.

Нагадаємо, у ніч проти 6 лютого росіяни вдарили БпЛА «Герань-2» по одному з найбільших харківських ринків у Київському районі міста. Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура. Внаслідок вибуху пошкоджені десятки торгівельних павільйонів. Обійшлось без травмованих. Охоронці, які були на місці події не отримали поранення.

Раніше ми писали, що у Бориспільському районі чоловік посварився зі знайомим під час застілля та згодом кинув гранату у його подвір’я. Про це повідомила поліція Київщини.

Правоохоронці з’ясували, що напередодні в одному з гаражних приміщень компанія чоловіків розпивала алкогольні напої. Під час застілля між двома знайомими виник конфлікт. Згодом фігурант прийшов до оселі потерпілого та кинув гранату у подвір’я. Внаслідок вибуху пошкоджено вікно будинку та паркан, проте потерпілих не зафіксовано.