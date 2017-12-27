Філарет: Бог допоможе Україні перемогти агресора, бо з нами правда

Глава УПЦ Київського патріархату заявив, що «правда з нами, а де правда - там Бог, а де Бог - завжди перемога»

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що Бог допоможе Україні перемогти агресора, бо з нами правда і маємо бути впевнені у перемозі. Про це він сказав, виступаючи після прильоту зі звільненими з полону ОРДЛО українцями з Донбасу на летовищі у Харкові. «Нехай Господь наш Ісус Христос, який завжди



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Філарет

Глава УПЦ Київського патріархату заявив, що «правда з нами, а де правда - там Бог, а де Бог - завжди перемога»

Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що Бог допоможе Україні перемогти агресора, бо з нами правда і маємо бути впевнені у перемозі.

Про це він сказав, виступаючи після прильоту зі звільненими з полону ОРДЛО українцями з Донбасу на летовищі у Харкові.

«Нехай Господь наш Ісус Христос, який завжди перемагає, допоможе і нам перемогти остаточно агресора, бо правда з нами і про це знаємо не тільки ми, про це знає весь сіт. Україна – миролюбива країна і доказом цього є те, що вона віддала свою ядерну зброю, а агресор, який повинен дотримуватись своїх обіцянок як гарант нашої недоторканості, відібрав у нас Крим, хоче забрати Донбас, але нічого не вийде, бо правда з нами, а де правда - там Бог, а де Бог - завжди перемога. Тому ми повинні бути впевненими, що перемога за нами. Ми не знаємо час, але те, що прийде цей час – ми в цьому впевнені», - сказав Філарет.

До слова, глава УПЦ Московського патріархату Онуфрій на зустрічі з полоненими не захотів співати гімн України.

Як відомо, Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

Петро Порошенко у Харкові заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

Вночі 28 грудня звільнені з полону українці прибули в аеропорт «Бориспіль».

Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».

Джерело: Укрінформ