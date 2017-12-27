  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
    Суспільство

    Філарет: Бог допоможе Україні перемогти агресора, бо з нами правда

    Глава УПЦ Київського патріархату заявив, що «правда з нами, а де правда - там Бог, а де Бог - завжди перемога»
    Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що Бог допоможе Україні перемогти агресора, бо з нами правда і маємо бути впевнені у перемозі. Про це він сказав, виступаючи після прильоту зі звільненими з полону ОРДЛО українцями з Донбасу на летовищі у Харкові. «Нехай Господь наш Ісус Христос, який завжди
    • Сьогодні, 06:52
    • Розсилка
    Філарет
    Філарет

    Глава УПЦ Київського патріархату заявив, що «правда з нами, а де правда - там Бог, а де Бог - завжди перемога»

    Предстоятель Української православної церкви Київського патріархату Філарет заявив, що Бог допоможе Україні перемогти агресора, бо з нами правда і маємо бути впевнені у перемозі.

    Про це він сказав, виступаючи після прильоту зі звільненими з полону ОРДЛО українцями з Донбасу на летовищі у Харкові.

    «Нехай Господь наш Ісус Христос, який завжди перемагає, допоможе і нам перемогти остаточно агресора, бо правда з нами і про це знаємо не тільки ми, про це знає весь сіт. Україна – миролюбива країна і доказом цього є те, що вона віддала свою ядерну зброю, а агресор, який повинен дотримуватись своїх обіцянок як гарант нашої недоторканості, відібрав у нас Крим, хоче забрати Донбас, але нічого не вийде, бо правда з нами, а де правда - там Бог, а де Бог - завжди перемога. Тому ми повинні бути впевненими, що перемога за нами. Ми не знаємо час, але те, що прийде цей час – ми в цьому впевнені», - сказав Філарет.

    Читайте також

    До слова, глава УПЦ Московського патріархату Онуфрій на зустрічі з полоненими не захотів співати гімн України.

    Як відомо, Україна повернула з полону бойовиків 73 людини, на окуповані території виїхало 233 особи.

    Президент Петро Порошенко на Донбасі зустрів звільнених українських заручників. Також названо імена українців, які у середу повернулися з полону бойовиків.

    За інформацією Червоного хреста більшість утримуваних з обох боків лінії зіткнення у задовільному стані.

    Петро Порошенко у Харкові заявив, що Україна своїх не кидає, і цим ми відрізняємось від окупанта.

    Голова Служби безпеки України Василь Грицак заявив, що в ОРДЛО ще залишаються заручниками 103 особи.

    Як відомо, 27 грудня відбувся обмін утримуваних осіб. Це перший за останні два роки й наразі найбільший подібний обмін.

    Вночі 28 грудня звільнені з полону українці прибули в аеропорт «Бориспіль».

    Другий етап обміну полонених може відбутись у наступному році за формулою «70 на 20».

    Джерело: Укрінформ

    Читайте також
    Філарет церква війна УПЦ КП ОРДЛО українці обмін полоненими
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ