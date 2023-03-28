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Зґвалтування на Закарпатті: прокуратура оскаржила вирок суду

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зґвалтування на Закарпатті: прокуратура оскаржила вирок суду
фото ілюстративне

Закарпатська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду

Сьогодні, 28 березня, Прокуратура оскаржила вирок суду щодо сексуального насильства стосовно неповнолітньої на Закарпатті. Про це повідомляє пресцентр Офісу генпрокурора.

Як зазначається, Закарпатська обласна прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду.  

«Прокуратура подала апеляційну скаргу з вимогою скасувати вирок Воловецького районного суду Закарпатської області та ухвалити новий вирок судом апеляційної інстанції», - йдеться в заяві.

Нагадаємо, 16 березня 2023 згаданий суд ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо трьох неповнолітніх осіб за фактом вчинення сексуального насильства стосовно неповнолітньої. На Закарпатті хлопці заманили свою подругу до подвір’я одного з підлітків, а потім до підвалу. Дівчина давно товаришувала з ними, тому пішла. Після чого один з них вдарив дівчину, а потім по черзі зґвалтували її. Усі дії, що вчиняли над потерпілою, підлітки знімали на відео з метою шантажу. Пізніше відео знущань було завантажене в Інтернет та продемонстроване однокласникам в школі. Про зґвалтування онуки дізналася бабуся, з якою проживає дівчина, та викликала поліцію. На суді усі троє визнали свою провину.

Розголос ця справа отримала тільки днями, коли Воловецький районний суд виніс вирок ґвалтівникам – п'ять років ув'язнення з випробувальним терміном два роки. Замість компенсації у розмірі 450 тисяч гривень, на якій наполягала постраждала, суд спершу стягнув з трьох ґвалтівників по 20 тисяч і потім призначив ще 60 тисяч. Тобто сумарно 240 тисяч.

Голова Закарпатської обласної військової адміністрації Віктор Микита заявив, прокуратура Закарпатської області подає апеляцію на рішення Воловецького районного суду, яке спричинило хвилю громадського обурення через резонансну справу про зґвалтування неповнолітньої дівчинки трьома підлітками.

Теги: прокуратура прокурор інтернет зґвалтування вирок відео онуки Закарпаття

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