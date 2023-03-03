У Краснодарі вибух біля льотного училища (фото, відео)

У небо здіймається стовп диму

Сьогодні, 3 березня, у російському Краснодарі пролунав вибух. Після чого в районі місцевого авіаучилища сталася пожежа. Про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

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Зокрема, місцеві пабліки поширюють інформацію про гучний вибух в місті. Від якого, як діляться жителі «затремтіли шибки та спрацювали сигналізації на машинах».

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У мережі пишуть, що вибух, який чули в різних районів Краснодара та селища Нова Адигея, ймовірно стався на території льотного училища. Оскільки одразу після «бавовни»" там здійнявся густий стовп диму, кадри якого активно розсилають місцеві Telegram-канали.

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Тим часом у російському МНС намагаються «заспокоїти громадян». Рятувальники заявляють, що нібито «сталося займання у полі».

Місцеві чиновники поки що ж не прокоментували того, що сталося у місті.

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Раніше повідомлялося, що у Курській області РФ стався вибух, окупанти заявили про атаку дрона.