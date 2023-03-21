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Кремль видалив відео, де під час приїзду Путіна в Маріуполь чутно крик «Це все неправда!»

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Кремль видалив відео, де під час приїзду Путіна в Маріуполь чутно крик «Це все неправда!»
Путінські пропагандисти знову намагаються приховати правду
скріншот з відео

Жителька Маріуполя поза кадром крикнула: «Це все неправда! Це все напоказ!»

Із сайту Кремля зник уривок відео, де під час зустрічі Путіна з жителями Маріуполя жінка за кадром кричить: «Це все неправда, це напоказ!». Про це повідомили російські ЗМІ.

Тепер на сайті опубліковано перемонтований запис. На оновлених кадрах Путін розпочинає розмову з місцевими жителями, але на місці, де раніше було чути викрик, з'явилася склейка, а потім місцева мешканка починає говорити Путіну: «Ми за вас молимося».

Зазначимо, що пропагандистські ЗМІ раніше розповсюдили відео зустрічі Путіна з колаборантами в Маріуполі. На 18-й секунді відео, де Путін запитує, чи подобається співрозмовникам у розбомбленому Росією місті, чути, як звідкись з боку жінка кричить: «Це все неправда! Це все напоказ!».

З відео видно, що охоронці відреагували на вигук, проте Путін не звернув на нього уваги.

Нагадаємо, вчора Путін відвідав тимчасово окупований Маріуполь і побував у мікрорайоні Невський, де окупанти нібито зводять будинки замість знищених. Згодом у присутніх на відео мешканцях Маріуполя вдалося ідентифікувати мародерів.

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Теги: Маріуполь окупанти путін відео

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