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Не витримав брехні: гість шоу пропагандиста Соловйова втратив свідомість(відео)

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Не витримав брехні: гість шоу пропагандиста Соловйова втратив свідомість(відео)
фото: стоп-кадр з відео

Під час жвавої бесіди пропагандистів у етері програми Володимира Соловйова, одному одному із гостей стало погано і він впав на підлогу

Рашистську пропаганду не витримують, подекуди, навіть вуха самих рашистів. Так під час чергового етеру програми Володимира Соловйова на російському телебаченні історик-сходознавець Андрій Карнєєв не витримав того потоку брехні, який ллється в студії, і втратив свідомість.

Відео цього інциденту потрапило до соцмереж. Під час жвавої бесіди експертів Карнєєву, який очолює школу сходознавства ВШЕ, різко стало погано. Історик спокійно стояв, але в одну секунду звалився на підлогу.

Інші учасники передачі, зокрема і Володимир Соловйов, підбігли до Карнєєва, і нібито почали надавати йому першу допомогу та навіть покликали лікаря до студії. Двоє експертів так і лишилися стояти на своєму місці, і не рухались. Незабаром професор прийшов до тями. Як повідомили пізніше в Telegram-каналі Соловйова, непритомність Карнєєва була короткочасною. Лікарі його обстежили, з ним усе гаразд. Наразі професор знаходиться у себе вдома.

Нагадаємо, російські пропагандисти визнали, що недооцінили президента України Володимира Зеленського. Режисер Карен Шахназаров, відомий своїми антиукраїнськими заявами, раптом засумнівався у невідворотності перемоги Росії та заявив, що українці – не смішні дурні провінціали, а сильний противник.

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Теги: українці Telegram відео Володимир Соловйов обстріл

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