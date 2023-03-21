Не витримав брехні: гість шоу пропагандиста Соловйова втратив свідомість(відео)

Під час жвавої бесіди пропагандистів у етері програми Володимира Соловйова, одному одному із гостей стало погано і він впав на підлогу

Рашистську пропаганду не витримують, подекуди, навіть вуха самих рашистів. Так під час чергового етеру програми Володимира Соловйова на російському телебаченні історик-сходознавець Андрій Карнєєв не витримав того потоку брехні, який ллється в студії, і втратив свідомість.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Відео цього інциденту потрапило до соцмереж. Під час жвавої бесіди експертів Карнєєву, який очолює школу сходознавства ВШЕ, різко стало погано. Історик спокійно стояв, але в одну секунду звалився на підлогу.

Інші учасники передачі, зокрема і Володимир Соловйов, підбігли до Карнєєва, і нібито почали надавати йому першу допомогу та навіть покликали лікаря до студії. Двоє експертів так і лишилися стояти на своєму місці, і не рухались. Незабаром професор прийшов до тями. Як повідомили пізніше в Telegram-каналі Соловйова, непритомність Карнєєва була короткочасною. Лікарі його обстежили, з ним усе гаразд. Наразі професор знаходиться у себе вдома.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Нагадаємо, російські пропагандисти визнали, що недооцінили президента України Володимира Зеленського. Режисер Карен Шахназаров, відомий своїми антиукраїнськими заявами, раптом засумнівався у невідворотності перемоги Росії та заявив, що українці – не смішні дурні провінціали, а сильний противник.