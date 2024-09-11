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Україна домовилася з МВФ про новий транш на $1,1 млрд

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Україна домовилася з МВФ про новий транш на $1,1 млрд
Як йдеться на сайті МВФ, розгляд угоди очікується найближчими тижнями
фото з відкритих джерел

Переговори місії Фонду на чолі з Гевіном Греєм з представниками української влади щодо п'ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF відбулися з 4-10 вересня у Києві.

Україна та Міжнародний валютний фонд (МВФ) на рівні експертів домовилися про пʼятий перегляд програми EFF на 15,6 млрд доларів. У разі її схвалення Київ може отримати близько 1,1 млрд доларів. Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

«Всі кількісні критерії та структурні маяки на кінець червня були виконані. Ці домовленості демонструють, що Україна продовжує важливі реформи, і міжнародні партнери підтримують нас на цьому шляху», – наголосив він. 

Зазначається, що після затвердження цієї угоди Виконавчою радою МВФ Україна отримає 1,1 млрд дол. Як йдеться на сайті МВФ, її розгляд очікується найближчими тижнями.

Шмигаль підкреслив, що це була перша місія МВФ, яка повноцінно працювала в Києві під час повномасштабного вторгнення. Прем'єр подякував команді Фонду за цю роботу та підтримку.

«Кошти партнерів допомагають нашому Уряду фінансувати всі не військові видатки бюджету. Це дозволяє направляти наші внутрішні ресурси на обороноздатність країни», – наголосив прем'єр-міністр.

Переговори місії Фонду на чолі з Гевіном Греєм з представниками української влади щодо п'ятого перегляду чотирирічної програми розширеного фінансування EFF відбулися з 4-10 вересня у Києві.

Місія провела зустрічі з міністром фінансів Сергієм Марченком, головою Нацбанку України Андрієм Пишним, іншими міністрами уряду, державними службовцями та представниками громадянського суспільства. 

Натомість у Фонді зазначили, що чотирирічна угода з Україною щодо механізму розширеного фінансування EFF продовжує слугувати «міцним якорем для економічної програми влади в часи надзвичайно високої невизначеності». Показники програми залишаються високими, попри війну, з усіма кількісними критеріями ефективності на кінець червня, а також структурним критерієм, який має бути досягнутий під час цього перегляду. 

«Війна Росії в Україні продовжує чинити руйнівний вплив на країну та її народ. Вміла політика, адаптивність домогосподарств та компаній, а також потужне зовнішнє фінансування допомогли підтримати макроекономічну та фінансову стабільність. Реальний ВВП зріс на 6,5% у першому кварталі 2024 року, інфляція залишилася низькою - 5,4% у липні, а валові міжнародні резерви були достатніми на рівні 42,3 млрд доларів США станом на 1 вересня», – йдеться у звіті Фонду.

У звіті наголощується, шо бюджет України на 2025 рік має враховувати фінансові обмеження та цілі щодо стійкості боргу, і рішучі зусилля щодо мобілізації внутрішніх доходів є критично важливими. Своєчасна та передбачувана зовнішня фінансова підтримка на умовах, що відповідають прийнятності боргу, залишається незамінною для підтримки економічної стабільності.

Нагадаємо, Україна продовжить поступову валютну лібералізацію – це передбачає оновлений меморандум з Міжнародним валютним фондом.

До слова, збільшення податкових ставок в Україні є потрібним, оскільки донори очікують, що Україна поступово ставатиме самодостатньою. Про це заявив голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Гевін Грей, повідомляє кореспондент hromadske. Грей зауважив, що вважає міжнародну допомогу, нещодавню реструктуризацію зовнішнього боргу України приватними кредиторами та податкову реформу частинами єдиного пакета необхідної фінансової політики.

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Теги: інфляція МВФ міністр війна політика військові фінансування Україна Денис Шмигаль

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