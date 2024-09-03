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ЗСУ відновили позиції під Покровськом. Аналіз ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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ЗСУ відновили позиції під Покровськом. Аналіз ISW
Українські військові відновили позиції на південному заході Новогродівки
фото: Генштаб ЗСУ

Окупанти досі мають тактичні успіхи на східному фронті

Сили оборони України відновили втрачені раніше позиції під Покровськом Донецької області. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Опубліковані 2 вересня геолокаційні кадри свідчать про те, що українські військові відновили позиції на південному заході Новогродівки (на південний схід від Покровська).

«Українські сили нещодавно відновили втрачені позиції на південний схід від Покровська на тлі тактичних успіхів Росії в цьому районі, що тривають», – повідомили аналітики.

ЗСУ відновили позиції під Покровськом. Аналіз ISW фото 1
мапа: ISW

Раніше британська розвідка повідомляла, що впродовж минулого тижня російські окупанти прискорили свій наступ на Покровськ Донецької області, наблизившись до його околиць на відстань близько 10 кілометрів. 

Нагадаємо, що покровський напрямок став найгарячішим на фронті. Там тривають важкі бої. Прогнози щодо розвитку подій невтішні. Втрата Покровська для України може мати серйозні наслідки, прогнозує заступник командира 3-ї штурмової бригади Максим Жорін.

До слова, російські окупанти нещодавно досягли незначних успіхів на північ від Часового Яру, зокрема здійснили просування до східної Григорівки. 

За прогнозом The Telegraph, російські окупаційні війська активно просуваються на Покровському напрямку та можуть досягти міста до середини вересня, однак повністю його захопити не вдасться.

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Теги: Донеччина фронт війна

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