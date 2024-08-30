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Удар РФ по центру Курахового: фото наслідків

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Удар РФ по центру Курахового: фото наслідків
Остаточна кількість постраждалих встановлюється
фото: пресслужба обласної прокуратури Донеччини

Ворожі снаряди поцілили по центральній частині населеного пункту\

Сьогодні вдень, 30 серпня, російські загарбники завдав артилерійського удару по центру Курахового Донецької області, внаслідок чого поранення отримали щонайменше п'ятеро людей – жінка та четверо чоловіків віком від 42 до 69 років. Про це повідомила пресслужба обласної прокуратури. 

За даними прокуратури, війська РФ обстріляли  Курахове, ймовірно, з РСЗВ «Ураган». Ворожі снаряди поцілили по центральній частині населеного пункту.

Удар РФ по центру Курахового: фото наслідків фото 1

«В зоні ураження опинились багатоквартирні житлові будинки та цивільна інфраструктура. П’ятеро цивільних – жінка та четверо чоловіків віком від 42 до 69 років дістали тілесні ушкодження. У потерпілих діагностовано множинні осколкові поранення, різані рани, акубаротравми», – йдеться у повідомленні.

Удар РФ по центру Курахового: фото наслідків фото 2

Потерпілим надано медичну допомогу. Остаточна кількість постраждалих встановлюється.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня Російська Федерація завдала авіаудару по підприємству в Сумах. Внаслідок атаки поранено дев'ятьох людей.

Теги: Донеччина обстріл війна

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