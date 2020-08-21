Євреї Києва заявили, що рішення щодо паломництва хасидів ще не ухвалено



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Досі тривають переговори між українською та ізраїльською владами стосовно можливості паломництва хасидів до Умані

Наразі жодного рішення щодо дозволу, заборони або обмеження паломництва хасидів до Умані не прийнято. Про це йдеться в заяві Єврейської громади Києва та головного рабина Києва Йонатана Бін'яміна Марковича.

За даними Єврейської громади Києва, досі тривають перемовини між представниками влади України та Ізраїлю стосовно питань паломництва хасидів.

«Вже декілька місяців ведеться робота, яка невидима багатьом. Це консультації з залученням представників органів державної влади України та Ізраїлю, зокрема міністром внутрішніх справ України, його заступниками і радниками, представниками міністерств охорони здоров'я України та Ізраїлю, міністерств закордонних справ обох держав, органів місцевого самоврядування міста Умань. Звичайно, не без участі шанованого голови Громади Брецлавських хасидів Ізраїлю», - сказав головний рабин Києва.

Він зазначив, що головним пріоритетом є безпека, в першу чергу, мешканців Умані. «Ще нічого не відбувається, але вони вже переживають, і це також шкідливо для здоров'я. Ми хочемо, щоб вони знали, що в першу чергу ми думаємо про них. Не менш важливою є також безпека іноземних громадян, що хочуть приїхати. Сподіваємося, ми знайдемо потрібні ідеї, що сприятимуть мудрим рішенням української влади», - сказав головний рабин Києва.

У заяві Єврейської громади Києва підкреслюється, що рішення, яке буде приймати влада України, буде засновано на рекомендаціях і заради безпеки і збереження здоров'я.

Як повідомлялося, міський голова Умані Олександр Цебрій заявив, що у разі масового приїзду прочан-хасидів на святкування іудейського Нового року — Рош ха-Шана — готовий заблокувати в'їзди до міста.

Раніше міський голова Черкас Анатолій Бондаренко закликав не допустити приїзду хасидів в Умань для святкування релігійного свята Рош ха-Шана.

До слова, Ізраїль також просить Україну заборонити паломникам-хасидам відвідувати Умань. Р

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що Кабінет міністрів заборонив цього року паломникам-хасидам відвідувати Україну.

Між іншим, Ізраїль може вивезти останки рабі Нахмана з Умані.

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