Хмельницька область піднялася на перші місця за обсягом експорту та інвестицій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Вадим Лозовий стверджує, що за останній рік в області було створено 16,8 тис. нових робочих місць.

Обсяг залучених іноземних інвестицій в економіку області станом на 1 січня 2019 становив $ 199,5 млн, що на 16,8% більше аналогічного показника на початок року, - Лозовий

Хмельницька область піднялася з 21 на 9 позицію в рейтингу регіонів України і є одним з лідерів по залученню іноземних інвестицій. Про це повідомив голова Хмельницької ОДА Вадим Лозовий під час презентації підсумків свого першого року перебування на посаді.

Зокрема, обсяг залучених прямих іноземних інвестицій в економіку області станом на 1 січня 2019 становив $ 199,5 млн, що на 16,8% більше аналогічного показника на початок року.

За цим показником область посідає друге місце в Україні. Також значно зріс порівняно з 2017 роком експорт - на 36,5%, що виводить область в лідери за темпами зростання серед регіонів України. За останній рік в області було створено 16,8 тис. нових робочих місць.

Серед важливих результатів першого року роботи чиновник назвав початок робіт з відновлення діяльності аеропорту «Хмельницький». В рамках реалізації Національної транспортної стратегії України на реконструкцію злітно-посадкової смуги буде виділено 375 млн грн, ще 13,7 млн грн буде направлено з обласного бюджету та бюджету міста Хмельницький.

Одним із пріоритетів своєї діяльності на посаді губернатора Вадим Лозовий назвав забезпечення громадян якісною медичною допомогою. Для цього за минулий рік було відремонтовано відділення центральних районних лікарень, відкрито кілька нових медичних корпусів, придбано 40 автомобілів швидкої допомоги. «Розпочато будівництво дитячої обласної лікарні, на що виділено 30 млн грн», - заявив Вадим Лозовий.

Особливу увагу в своєму виступі голова ОДА приділив успіхам децентралізації. Так, в області вже створено 47 об'єднаних територіальних громад, що становить 62% площі області, а це найкращий показник в Україні. Завдяки бюджетної децентралізації доходів бюджетів міст обласного значення збільшилися на 423 млн грн, а 38 ОТГ - на 254 млн грн.

Крім того, додатково близько 20 млн грн вдалося залучити Хмельницької області з держбюджету завдяки налагодженню співпраці облдержадміністрації та народних депутатів, які пройшли до Верховної Ради по одномандатних округах регіону. Зокрема, за ці кошти держбюджету при фінансуванні з обласного та місцевих бюджетів добудований новий сучасний корпусу Городоцької центральної районної лікарні та відкрито першу чергу Теофіпольського районного будинку культури. «Почалося системне взаємодія, визначено пріоритетні напрямки, для спільного фінансування яких народні депутати лобіюють виділення коштів з державного бюджету. А залучити 10 млн грн з держбюджету, якщо область виділила хоча б 1 млн грн, куди простіше, адже це гарантія, що кошти будуть витрачені ефективно», - підкреслює народний депутат Андрій Шинькович.