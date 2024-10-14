Місто без голови. Керівник ОВА пояснив, як Житомир житиме без мера

Мера Житомира перевели на відповідальну посаду у столицю. Глава області прокоментував кадрову ситуацію у місті

Попри те, що колишній мер Житомира Сергій Сухомлин достроково склав свої повноваження, ситуація у місті залишається контрольованою. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

«Насправді він (Сергій Сухомлин, – «Главком») практично після перемоги на своїх других виборах міського голови казав, що більше не буде балотуватися. І збирався йти служити в Збройні сили України та подав відповідні документи. Але потім надійшла пропозиція очолити Агентство з відновлення, що стало для нього новим викликом. Це на сьогодні не найпростіший і величезний відрізок роботи – масштабні проєкти відновлення того, що понівечив ворог, захист інфраструктури, утримання доріг», – зауважив очільник ОВА.

Віталій Бунечко впевнений, що ситуація у Житомирі буде повністю контрольованою навіть за відсутності мера: «У Сергія Івановича (Сухомлина, – «Главком») дуже фахові заступники, і мені завжди було приємно працювати з ними. Упевнений, що пані Галина Шиманська (секретар Житомирської міськради, яка наразі керує містом, – «Главком») буде фахово нести цей прапор до кінця каденції».

Відомо, що Галина Шиманська стала секретарем у травні після того, як її попередник – Віктор Клімінський – пішов служити у Нацгвардію. Також Сергій Сухомлин планував мобілізуватися, але залишився на своїй посаді.

«Пан Клімінський з паном Сухомлином чи не разом приймали таке рішення. Просто мобілізація колишнього секретаря відбулася швидше і було би неправильно відразу піти служити й міському голові. Сергій Іванович, дійсно, хотів піти служити у ЗСУ, і це був такий чоловічий вчинок колишнього офіцера-танкіста. Хоча деякі журналісти «розганяли», що це він таку «казку» вигадав. Я точно знаю, у який підрозділ він мав намір мобілізуватися», – зауважив Віталій Бунечко.

Голова ОВА також наголосив, що у Житомирі наразі стабільна взаємодія між міською та обласною радами: «У нас є стабільна більшість і взаємодія в обох радах. На початку війни я домовився з місцевими політиками, що ми політичні прапори залишаємо в приймальні. Після завершення війни – будь ласка, беріть їх знову і вперед з політичним критиканством та всім іншим».

Нагадаємо, що у вересні на позачерговій сесії Житомирської міської ради депутати проголосували за дострокове припинення повноважень Житомирського міського голови Сергія Сухомлина. Замість нього містом керує секретар Житомирської міськради Галина Шиманська.

Зазначимо, що Сергій Сухомлин був обраний на посаду міського голови у 2015 році. Вдруге його переобрали на виборах у 2020 році.

До слова, депутати Запорізької міської ради під час сесії у квітні обрали нового виконуючого обовʼязки міського голови Запоріжжя Регіну Харченко.