Голова Житомирської ОВА пояснив «енергетичний феномен» області

Бунечко: Дуже багато претензій в інших областях виникали тому, що не витримувалися графіки

Віталій Бунечко: «Наші підприємства вимикали електрику, аби споживачі на Київщині, зокрема моя мама, були зі світлом»

Житомирщині вдалося уникнути масштабних відключень електрики завдяки фаховості керівництва області та різних підходів до відключення світла. Про це в інтерв'ю «Главкому» розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко.

За його словами, обласні служби звинувачували у тому, що вони «некоректно вимикали світло», але, наголосив Бунечко, відключення на Житомирщині відбувалися, як і у всій Україні.

«Дуже багато претензій в інших областях виникали тому, що не витримувалися графіки. А ми дуже жорстко слідкували за цим: якщо було написано, що світла не буде з 14 до 16 години, то його стільки і не було, а не, скажімо, з 13 до 17... Ми цього досягли тільки за рахунок фаховості», – підкреслив посадовець.

Бунечко зауважив, що велику роль відіграв саме «людський фактор та небайдужість». Він пригадав ситуацію, коли стався обрив на лінії, бригади не доїхали і 20 годин не було світла в одному населеному пункті.

«Так люди десь відшукали мій номер телефону і я з’ясовував, що, дійсно, бригада не знайшла той обрив, розвернулася назад, потім поламалася машина… Про це просто ніхто не знав на рівні керівництва, як тільки все з’ясувалося, за 45 хвилин все відновили. Тут і керівництво нашого обленерго треба похвалити, і свою роль не буду применшувати: я був комунікатором з тим же «Укренерго», Міненерго, Держенергонаглядом», – розповів очільник ОВА.

Посадовець пояснив, що міські голови чітко дотримувались підходів до відключення світла, через це все Житомирщину і називали регіоном, який не відключається.

Також, як відомо, під час блекаутів Житомирська область іноді «дотувала» електроенергією Київ. За словами Бунечка, область «завжди підставляла плече».

«За першим покликом наші підприємства вимикали електрику у себе, щоб споживачі в Київській області (зокрема, моя мама, яка там живе) отримували світло трішки довше, аніж по кілька годин на добу», – пояснив голова ОВА. Водночас він додав, що наразі немає окремого плану стосовно такої підтримки з настанням холодів.

Нагадаємо, найближчими днями в окремих регіонах України прогнозують перші заморозки. Енергетики впевнені, що похолодання не призведе до відновлення графіків відключення електроенергії. Про це сказав заступник міністра енергетики Микола Колісник.

Також Міністерство енергетики заперечило прогноз Організації Об'єднаних Націй про ймовірну тривалість відключень світла взимку в Україні від 4 до 18 годин на добу. Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко.