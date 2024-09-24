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Топ-5 секретів керуванням автомобілем

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Христина Жиренко
glavcom.ua
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Топ-5 секретів керуванням автомобілем

Водій за кермом повинен зберігати спокій та зосередженість

Чисельність авто на дорогах України постійно зростає. З одного боку – це чудово, з іншого – ускладнює дорожню ситуацію. Не додає впевненості й той факт, що не всі водії мають достатній досвід кермування. Все це призводить до того зростання випадків ДТП. Отже, буде не зайвим нагадати деякі секрети управління, що зроблять поїздки безпечнішими.

Технічний стан

Щоб підтримувати авто у належному технічному стані, необов’язково бути «технарем». Про несправності вам «повідомить» сам автомобіль, головне – навчитися його розуміти. Під час руху, а особливо, при виконанні маневрів, зверніть увагу на сторонні звуки. Їх поява – привід оглянути транспортний засіб або звернутися до фахівців для діагностики. До того ж необхідно стежити за панеллю приладів, де можуть загорятися індикатори несправностей та помилок. Звернутись на СТО слід при неналежній роботі гальмівної системи, погіршені керованості, втраті потужності, просіданні елементів підвіски.  Знайти великий вибір пружин можна на сайті «Болти і гайки».

Знання ПДР

Більшість досвідчених водіїв їздить інтуїтивно, а не за правилами. А тим часом, кожного року в ПДР з’являються нові пункти. Не залишаються без змін і старі норми.

Що стосується новачків, тут все складніше. Навіть за умови успішної здачі теоретичного і практичного іспитів, переоцінювати свої знання та навички не слід. В них ще протягом тривалого часу будуть залишатися «пробіли», позбутися їх допоможе лише практичний досвід.

Уважність

Водій за кермом повинен зберігати спокій та зосередженість. Не забувайте завчасно попереджати про маневрування інших учасників руху. Слідкуйте також за їх сигналами, це допоможе уникнути зіткнення. І, звісно, ні в якому разі не розмовляйте телефоном за кермом. Це не просто знижує концентрацію, а змушує відключатися від подій на дорозі.

Маневруйте дуже обережно. Якщо рухаєтеся в щільному потоці і особливої необхідності робити обгін немає, краще від нього утриматись. Це стосується і зміни ряду.

Стиль водіння

Існує 2 основні типи – економічний та динамічний. Для першого характерний рух на мінімальній швидкості, відмова від різкого гальмування та плавний розгін. Такий стиль допомагає водієві краще реагувати на зміну обставин на дорозі. Ще одна перевага – економія пального. Але є й мінуси. Такі водії часто заважають іншим учасникам руху.

Що ж можна сказати про динамічний стиль? Він до вподоби водіям, які насолоджуються кермуванням авто, полюбляють різкі гальмування та швидкі прискорення. Розплатою за отриманий адреналін стає швидкий знос деталей та підвищення ризику потрапляння у ДТП.

Дії в складних метеоумовах

Ожеледиця, сильний дощ або снігопад, туман – все це є приводом відмовитися від поїздки. Якщо можливості дочекатися покращення погодних умов немає, дотримуйтесь кількох правил. По-перше, не порушуйте швидкісний режим. На слизькій дорозі впоратись з управлінням важко. На заміських трасах не слід користуватися круїз-контролем, а фахівці рекомендують менше маневрувати і не забувати про склоочисники та освітлення

Теги: автопром водій ремонт автомобіль

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