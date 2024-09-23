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Протягом двох днів буде обмежений рух транспорту однією зі столичних вулиць

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Протягом двох днів буде обмежений рух транспорту однією зі столичних вулиць
Комунальники просять враховувати обмеження під час планування маршруту
фото ілюстративне

Дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття

У Києві протягом 24 та 25 вересня з 8:00 до 20:00 діятимуть обмеження руху вул. Остафія Дашкевича на ділянці від просп. Алішера Навої в напрямку вул. Сулеймана Стальського. Про це інформує КК «Київавтодор».

На цій ділянці вулиці дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

Протягом двох днів буде обмежений рух транспорту однією зі столичних вулиць фото 1

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, від сьогодні, 23 вересня, у Києві на вулиці В’ячеслава Чорновола на два тижні частково буде обмежений рух.

Теги: дороги ремонт Київ

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