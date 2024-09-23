Протягом двох днів буде обмежений рух транспорту однією зі столичних вулиць

Дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття

У Києві протягом 24 та 25 вересня з 8:00 до 20:00 діятимуть обмеження руху вул. Остафія Дашкевича на ділянці від просп. Алішера Навої в напрямку вул. Сулеймана Стальського. Про це інформує КК «Київавтодор».

На цій ділянці вулиці дорожники влаштовуватимуть верхній шар асфальтобетонного покриття.

Комунальна корпорація перепрошує за тимчасові незручності та просить враховувати обмеження під час планування маршруту.

Нагадаємо, від сьогодні, 23 вересня, у Києві на вулиці В’ячеслава Чорновола на два тижні частково буде обмежений рух.