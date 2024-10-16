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Як США допомагають Україні ремонтувати техніку на фронті: деталі від DefenseNews

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Як США допомагають Україні ремонтувати техніку на фронті: деталі від DefenseNews
Фахівці із США допомагають онлайн ремонтувати українцям військову техніку
фото: скріншот з відео (ілюстративне)

Фахівці із США завдяки месенджеру Signal допомагають українським військовим

Американські солдати використовують месенджер Signal, щоб допомогти ЗСУ із ремонтом військової техніки. Про це повідомляє видання DefenseNews.

«Підрозділи на передовій в Україні стикаються з проблемами з їхнім обладнанням і надсилають повідомлення перекладачам, які потім передають ці повідомлення американським військовим. Американські сили організовують відеодзвінки з українцями, щоб допомогти їм ремонтувати зброю», – йдеться у матеріалі.

Американські фахівці перебувають на одній із семи ремонтних станцій у Польщі, де займаються технікою від гаубиць до танків.

Обладнання в майстерні варіюється від гаубиць до танків, і ремонт може тривати від кількох годин до кількох тижнів. Солдати, які займаються цією роботою, кажуть, що це допомагає Україні підтримувати зброю в робочому стані та навчає США проводити ремонт у польових умовах.

«Вони (ЗСУ, – «Главком») можуть ремонтувати там (на фронті, – «Главком»), маючи підтримку через телефон», – сказав підполковник Ніколас Р. Говен, член 16-ї бригади матеріально-технічного забезпечення армії, під час відеодзвінка з Польщі.

DefenseNews пише, що команда в Польщі звертається до технічних посібників і працює з власним обладнанням для відтворення проблем. Це допомагає їм більш точно визначити причину несправностей, з якими зіткнулися українські військові.

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Теги: США ЗСУ війна військова техніка ремонт Україна

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