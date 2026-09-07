Гороскоп на тиждень 7-13 вересня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Новий Місяць у Діві відкриває час для перезавантаження, а нові правила у стосунках і спілкуванні вимагатимуть чесності

Тиждень 7–13 вересня проходить під знаком Нового Місяця в Діві, який настане 11 вересня. Це один із тих періодів, коли особливо добре не просто будувати нові плани, а спочатку визначити, що саме потребує виправлення. Сонце й більшу частину тижня Меркурій перебувають у Діві, тому увага зосереджується на деталях, роботі, організації побуту, фінансовій дисципліні та практичних рішеннях. У Києві Молодик припадає на 11 вересня о 6:27.

Водночас друга половина тижня змінює емоційний і комунікаційний фон. 10 вересня Венера переходить у Скорпіон, а Меркурій – у Терези. Того ж дня Уран розвертається в ретроградний рух у Близнюках. Це означає перехід від простого накопичення інформації до глибшого аналізу мотивів, домовленостей і стосунків. 12–13 вересня Меркурій наближається до опозиції з Нептуном і тригону з Плутоном, тому наприкінці тижня особливо важливо відрізняти факти від припущень.

Що прогнозують астрологи на тиждень 7-13 вересня 2026

Головна тенденція тижня – навести порядок перед новим етапом. Новий Місяць у Діві сприятливий для перегляду режиму, робочих процесів, фінансових звичок і щоденних справ. Не обов'язково змінювати все одразу – значно корисніше знайти кілька конкретних речей, які забирають сили, гроші або час, і поступово їх виправити.

До 10 вересня переважає практичний підхід. Сонце, Меркурій і Новий Місяць у Діві підсилюють логіку та уважність до деталей. Але після переходу Меркурія у Терези зростає значення переговорів, партнерства та пошуку компромісів. Венера у Скорпіоні, своєю чергою, робить емоції глибшими – поверхневі відповіді у стосунках можуть перестати влаштовувати.

Головна тема тижня

Позбутися зайвого, переглянути правила і створити нову систему, яка працюватиме на вас, а не проти вас.

Новий Місяць у Діві добре підходить для особистого «перезавантаження»: змінити робочий графік, переглянути бюджет, розібрати накопичені справи, визначити пріоритети. Це не тиждень грандіозних декларацій – це тиждень конкретних кроків.

Астрологічна картина тижня

☀️ Сонце – Діва, приблизно від 14° до 20°. Практичність, системність, увага до деталей, робота над помилками та бажання зробити життя більш організованим.

– Діва, приблизно від 14° до 20°. Практичність, системність, увага до деталей, робота над помилками та бажання зробити життя більш організованим. 🌙 Місяць – Рак → Лев → Діва → Терези. Емоційний фон змінюється від потреби у безпеці до самовираження, практичності й наприкінці тижня – пошуку гармонії у стосунках.

– Рак → Лев → Діва → Терези. Емоційний фон змінюється від потреби у безпеці до самовираження, практичності й наприкінці тижня – пошуку гармонії у стосунках. ☿ Меркурій – Діва → Терези. До 10 вересня переважають аналіз, логіка та робота з деталями; після переходу до Терезів на перший план виходять переговори, дипломатія та пошук балансу.

– Діва → Терези. До 10 вересня переважають аналіз, логіка та робота з деталями; після переходу до Терезів на перший план виходять переговори, дипломатія та пошук балансу. ♀ Венера – Терези → Скорпіон. На початку тижня важливі гармонія та партнерство, після 10 вересня – глибина почуттів, довіра, чесність і справжня близькість.

– Терези → Скорпіон. На початку тижня важливі гармонія та партнерство, після 10 вересня – глибина почуттів, довіра, чесність і справжня близькість. ♂ Марс – Рак, приблизно 17–21°. Енергія залишається емоційною та захисною, а значна її частина спрямовується на дім, родину й особисту безпеку.

– Рак, приблизно 17–21°. Енергія залишається емоційною та захисною, а значна її частина спрямовується на дім, родину й особисту безпеку. ♃ Юпітер – Лев, приблизно 15–16°. Підсилює впевненість, творчість, амбіції та бажання розвиватися.

– Лев, приблизно 15–16°. Підсилює впевненість, творчість, амбіції та бажання розвиватися. ♄ Сатурн – Овен, близько 13°, ретроградний. Продовжується перегляд особистих цілей, відповідальності та способу діяти самостійно.

– Овен, близько 13°, ретроградний. Продовжується перегляд особистих цілей, відповідальності та способу діяти самостійно. ♅ Уран – Близнюки, близько 5°; 10 вересня розвертається ретроградно. Це переводить увагу з пошуку нових ідей на перегляд уже отриманого досвіду та інформації.

– Близнюки, близько 5°; 10 вересня розвертається ретроградно. Це переводить увагу з пошуку нових ідей на перегляд уже отриманого досвіду та інформації. ♆ Нептун – Овен, близько 3°, ретроградний. Посилює переосмислення переконань, особистих орієнтирів і уявлень про майбутнє.

– Овен, близько 3°, ретроградний. Посилює переосмислення переконань, особистих орієнтирів і уявлень про майбутнє. ♇ Плутон – Водолій, близько 3°, ретроградний. Поглиблює процес внутрішньої та соціальної перебудови, змушуючи переглядати старі моделі поведінки.

Новий Місяць у Діві

11 вересня о 6:27 за київським часом відбудеться Молодик. Це символічна точка нового циклу, яка особливо добре підходить для постановки практичних цілей.

У цьому випадку акцент не на абстрактному «хочу змінити життя», а на конкретному питанні: що саме я можу змінити у своїх щоденних діях, щоб отримати інший результат?

Основні аспекти тижня

Сатурн тригон Юпітер – продовжує діяти аспект, точний наприкінці серпня. Він підтримує поєднання амбіцій із дисципліною та довгострокове планування.

– продовжує діяти аспект, точний наприкінці серпня. Він підтримує поєднання амбіцій із дисципліною та довгострокове планування. Марс квадрат Сатурн – напруження, яке тягнеться з попереднього тижня і залишається активним до 11 вересня. Воно вимагає терпіння та не дозволяє вирішувати всі питання силою.

– напруження, яке тягнеться з попереднього тижня і залишається активним до 11 вересня. Воно вимагає терпіння та не дозволяє вирішувати всі питання силою. Меркурій опозиція Нептун – аспект стає важливим 11-13 вересня. Можливі неправильні висновки, плутанина або надмірна довіра до припущень.

– аспект стає важливим 11-13 вересня. Можливі неправильні висновки, плутанина або надмірна довіра до припущень. Меркурій тригон Плутон – допомагає докопуватися до суті, помічати приховані деталі та вести серйозні розмови.

– допомагає докопуватися до суті, помічати приховані деталі та вести серйозні розмови. Меркурій тригон Уран – аспект набирає сили наприкінці тижня й особливо проявиться вже наступного тижня. Він підтримує нестандартні рішення та нові ідеї.

– аспект набирає сили наприкінці тижня й особливо проявиться вже наступного тижня. Він підтримує нестандартні рішення та нові ідеї. Марс секстиль Сонце – поступово набирає сили й дає можливість переходити від планування до конкретних дій.

– поступово набирає сили й дає можливість переходити від планування до конкретних дій. Плутон квадрат Венера – починає формуватися після 5 вересня і стає дедалі помітнішим у темах кохання, грошей, ревнощів та особистих меж.

– починає формуватися після 5 вересня і стає дедалі помітнішим у темах кохання, грошей, ревнощів та особистих меж. Кольори тижня : Білий, зелений, бежевий, бордовий, темно-синій.

: Білий, зелений, бежевий, бордовий, темно-синій. Щасливі числа: 4, 7, 10, 11, 15, 22.

Чого очікувати від тижня 7-13 вересня:

завершення старих робочих і побутових процесів;

перегляду фінансових звичок;

нового професійного плану або корекції вже наявного;

важливих розмов про стосунки;

появи нової інформації, яка змусить змінити попереднє рішення;

емоційного перезавантаження після Нового Місяця;

необхідності уважніше перевіряти слова, документи та домовленості наприкінці тижня.

Кохання

Початок тижня більше сприяє спокійним домовленостям і пошуку компромісу. Але після переходу Венери у Скорпіон поверхневі стосунки можуть втратити привабливість. Хочеться більшої щирості, емоційної близькості та розуміння справжніх намірів партнера.

Водночас аспект Плутона до Венери може посилити ревнощі, бажання контролювати ситуацію або повернутися до старих образ. Тут важливо не плутати глибокі почуття з потребою все контролювати.

Фінанси

Перші дні тижня сприятливі для бюджету, планування витрат і наведення порядку у фінансових справах. Новий Місяць у Діві добре підходить для формування нової фінансової звички – наприклад, регулярного відкладання грошей або відмови від непотрібних витрат.

Після переходу Венери у Скорпіон фінансові рішення можуть стати емоційнішими. Не варто витрачати гроші для того, щоб компенсувати втому, образу чи бажання комусь щось довести.

Робота

Це сильний тиждень для систематизації. Діва допомагає побачити помилки, виправити недоліки та перетворити хаотичний процес на зрозумілу систему.

Новий Місяць 11 вересня може стати хорошою точкою для запуску нового робочого підходу. Водночас наприкінці тижня через опозицію Меркурія до Нептуна особливо важливо перевіряти інформацію, перш ніж передавати її далі або ухвалювати рішення.

Найсприятливіші знаки тижня

♍ Діва – Новий Місяць у вашому знаку відкриває можливість для особистого перезавантаження.

– Новий Місяць у вашому знаку відкриває можливість для особистого перезавантаження. ♎ Терези – перехід Меркурія у ваш знак посилює комунікацію, переговори та партнерські питання.

– перехід Меркурія у ваш знак посилює комунікацію, переговори та партнерські питання. ♌ Лев – Юпітер і сприятливі аспекти Місяця підтримують упевненість, творчість і соціальні контакти.

– Юпітер і сприятливі аспекти Місяця підтримують упевненість, творчість і соціальні контакти. ♑ Козеріг – практична енергія Діви добре поєднується з вашою здатністю працювати на довгостроковий результат.

Кому варто бути обережнішими

♋ Ракам – Марс у вашому знаку підсилює емоційну реактивність, особливо коли щось не йде за планом.

– Марс у вашому знаку підсилює емоційну реактивність, особливо коли щось не йде за планом. ♈ Овнам – ретроградний Сатурн і напруження з Марсом можуть створювати відчуття, що обставини гальмують ваші плани.

– ретроградний Сатурн і напруження з Марсом можуть створювати відчуття, що обставини гальмують ваші плани. ♊ Близнюкам – розворот Урана може принести перегляд планів та інформаційних орієнтирів, а наприкінці тижня важливо не поспішати з висновками.

Що варто зробити цього тижня:

завершити те, що давно відкладалося;

переглянути бюджет;

навести порядок у документах та робочих процесах;

визначити 2–3 головні цілі на найближчий місяць;

використати Молодик для формування конкретного плану;

чесно проговорити проблеми у стосунках;

перевіряти важливу інформацію перед ухваленням рішення.

Чого краще уникати:

намагатися контролювати все й одразу;

брати на себе більше відповідальності, ніж реально можна виконати;

витрачати гроші через емоції;

повертатися до старих конфліктів лише заради перемоги в суперечці;

вірити чуткам без перевірки;

ухвалювати важливі рішення на основі неповної інформації.

Гороскоп на тиждень 7-13 вересня 2026 року для всіх знаків зодіаку

Тиждень змусить трохи пригальмувати і подивитися на свої професійні цілі без зайвого пафосу. Ретроградний Сатурн у вашому знаку нагадує про відповідальність, а напруження з Марсом може створювати відчуття, що хтось або щось постійно стоїть на шляху. Не варто воювати з кожною перешкодою – частину з них краще обійти.

У стосунках важливо не вимагати миттєвих відповідей. Після переходу Венери у Скорпіон емоції можуть стати глибшими, але разом із ними – сильнішим бажання контролювати ситуацію. Довіряйте, але не ігноруйте очевидні сигнали.

Тиждень добре підходить для наведення порядку у фінансах і планах. Новий Місяць у Діві допоможе визначити, які витрати або звички вже не відповідають вашим реальним потребам. Практичний підхід принесе більше користі, ніж спроби різко змінити все.

У коханні можливе поглиблення почуттів. Венера у Скорпіоні може зробити стосунки більш емоційними, а самотнім Тельцям подарувати сильний інтерес до людини, яку спочатку важко було розгадати.

У професійній сфері тиждень може принести цікаві ідеї, але водночас вимагатиме їх перевірки. Розворот Урана у вашому знаку 10 вересня символічно переводить увагу з постійного пошуку нового на перегляд уже знайденого. Можливо, відповідь на старе питання була перед очима весь цей час.

В особистому житті варто бути уважнішими до слів. Наприкінці тижня Меркурій формує напружений аспект із Нептуном, тому не кожна ваша здогадка буде правильною. Краще запитати прямо, ніж додумувати.

Марс у вашому знаку додає енергії, але робить реакції гострішими. У роботі це допоможе активно відстоювати свої інтереси, хоча надмірна емоційність може створити зайві конфлікти. Спрямовуйте енергію на конкретний результат.

У коханні важливими стають безпека та довіра. Венера у Скорпіоні посилює емоційну складову стосунків. Якщо поруч є людина, якій ви довіряєте, не бійтеся говорити про те, що вас насправді турбує.

Юпітер у вашому знаку продовжує підтримувати бажання розвиватися та проявляти себе. Початок тижня особливо сприятливий для контактів, презентації ідей та творчих завдань. Але не кожну можливість потрібно перетворювати на зобов'язання.

У любовній сфері може стати більше тепла та уваги. Водночас після переходу Венери у Скорпіон стосунки можуть вимагати більшої щирості. Якщо щось давно замовчується, воно може нарешті вийти на поверхню.

Це ваш головний тиждень вересня. Сонце перебуває у вашому знаку, Меркурій допомагає чітко формулювати думки, а 11 вересня Новий Місяць відкриває можливість для особистого перезавантаження. Саме зараз варто визначити, що ви хочете змінити у найближчі місяці.

У стосунках не намагайтеся перетворити партнера на ще один пункт у списку справ. Більше тепла та спонтанності підуть на користь. Самотнім Дівам варто звернути увагу на людину, з якою спочатку виникає інтелектуальний контакт.

Тиждень поступово переводить вас у центр уваги. 10 вересня Меркурій переходить у ваш знак, посилюючи комунікацію, переговори та здатність домовлятися. Це хороший період для розмов, які потребують дипломатії.

Венера залишає ваш знак і переходить у Скорпіон, тому любовна тема стає менш зовнішньою та більш глибокою. Можеться менше красивих жестів і більше справжності. Не бійтеся говорити про свої потреби.

Перехід Венери у ваш знак 10 вересня робить вас одним із найбільш емоційно помітних представників зодіаку. Привабливість зростає, але разом із нею може посилитися ревнивість або бажання контролювати ситуацію.

У роботі краще діяти стратегічно. Не потрібно розповідати всім про свої плани – частину задумів корисніше спочатку довести до конкретного результату. Фінансові рішення приймайте холодною головою.

Професійні питання можуть вимагати більше дисципліни, ніж хотілося б. Не варто сприймати обмеження як знак, що рухатися далі неможливо. Навпаки, правильна система може допомогти вам швидше отримати бажаний результат.

У коханні можливі серйозні розмови про майбутнє. Якщо стосунки мають міцну основу, вони можуть стати глибшими. Якщо ж проблеми давно замовчувалися, цього тижня їх важко буде не помітити.

Практична енергія Діви добре резонує з вашим підходом до життя. Тиждень сприятливий для навчання, планування, документів, професійного розвитку та довгострокових цілей. Новий Місяць допоможе сформувати план, який матиме практичний сенс.

В особистому житті не варто бути надто вимогливими до близьких. Іноді людині потрібна не оцінка її вчинків, а проста підтримка. Самотнім Козерогам варто дати шанс новому знайомству.

Тиждень може змусити переглянути фінансові або спільні з іншими людьми питання. Не бійтеся змінювати правила, якщо старі більше не працюють. Водночас усі домовленості краще фіксувати чітко.

У стосунках можливі глибокі розмови. Після переходу Венери у Скорпіон стає важче задовольнятися поверхневим спілкуванням. Наприкінці тижня важливо не робити висновків лише на основі настрою.

Новий Місяць у Діві підсвічує тему партнерства. Це хороший момент для того, щоб зрозуміти, які стосунки ви хочете будувати і які правила у них для вас важливі. У робочій сфері також можливі нові домовленості.

Наприкінці тижня інформації стане багато, але не вся вона буде однаково надійною. Перевіряйте слова, особливо якщо йдеться про гроші, роботу або серйозні рішення. У коханні щирість буде значно кориснішою за красиві припущення.

Головна порада тижня

Не намагайтеся змінити все життя за один день – використайте Новий Місяць у Діві, щоб змінити одну важливу звичку, правило або рішення, яке поступово змінить усе інше.

* Гороскопи «Главкома» базуються виключно на найавторитетніших джерелах у світовій астрологічній спільноті – виданнях та школах, які користуються найбільшою повагою.