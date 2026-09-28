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Хто деребанить землі біля Львівського аеропорту? Мер Садовий звернувся до Порошенка

Зореслав Середа
glavcom.ua
Зореслав Середа
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Хто деребанить землі біля Львівського аеропорту? Мер Садовий звернувся до Порошенка
Садовий закликав Порошенка особисто втрутитися в ситуацію
фото: кадри з відео

Мер Львова просить лідера «Європейської Солідарності» не допустити масштабної забудови в Сокільниках

Мер Львова Андрій Садовий звернувся до п’ятого президента України, лідера «Європейської Солідарності» Петра Порошенка через плани масштабної житлової забудови в селі Сокільники неподалік Львівського аеропорту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на звернення очільника міста.

За словами міського голови, 29 вересня Львівська районна рада може розглянути питання, яке відкриє шлях до зміни меж Сокільників та подальшої забудови території біля летовища. Садовий наголосив, що фракція «Європейської Солідарності» має значне представництво в районній раді, тому багато залежить від позиції політичної сили Порошенка.

«Аеропорт – це стратегічна інфраструктура держави. Після завершення війни Україні буде потрібен сильний міжнародний аеропорт, вантажний хаб і можливість розвивати авіаційну інфраструктуру Львівщини», – зазначив Садовий.

Мер вважає, що передача земель під багатоповерхову забудову може обмежити можливості для подальшого розвитку аеропорту. Він закликав Порошенка особисто втрутитися в ситуацію та не допустити відповідного рішення.

Раніше Садовий заявляв, що йдеться про десятки гектарів землі, які раніше розглядалися як резерв для розвитку аеропорту. За його словами, у Сокільниках планують перетворити село з приблизно 9 тис. мешканців на житлову територію для близько 50 тис. людей.

Водночас питання забудови Сокільників уже тривалий час є предметом суперечки між Львівською міською радою та Сокільницькою громадою. У квітні Львівська ОВА, Сокільницька громада та державне підприємство «Міжнародний аеропорт "Львів" імені Данила Галицького» підписали меморандум щодо розвитку території навколо летовища. Документ передбачає врахування вимог безпеки польотів, містобудівної документації та потреб розвитку аеропорту.

Садовий також раніше порушував питання можливого незаконного відчуження або зміни статусу земель Сокільників. Під час земельного форуму він заявляв про необхідність втручання державних органів у ситуацію.

Не зайвим буде нагадати, що мер Львова прокоментував можливість відновлення роботи Міжнародного аеропорту у місті. Стосовно можливості відновлення роботи Міжнародного аеропорту «Львів» імені Данила Галицького під час воєнного стану Садовий зазначив, що ключовим фактором залишається безпека пасажирів та авіакомпаній. За його словами, нині тривають дискусії щодо можливих механізмів забезпечення безпечних польотів.

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Теги: Андрій Садовий Петро Порошенко Львів забудова корупція корупція в Україні

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