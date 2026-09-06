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Прогноз погоди на тиждень 7 – 13 вересня 2026 року

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Прогноз погоди на тиждень 7 – 13 вересня 2026 року
На початку тижня буде переважно сухо й тепло, а ближче до вихідних температура знизиться
колаж: glavcom.ua

В Україні очікується потепління до +30°, а наприкінці тижня можливі дощі

Другий тиждень вересня в Україні розпочнеться прохолодними ранками, але вже за кілька днів температура помітно підвищиться. Найтепліше буде 9–10 вересня – у західних, південних та східних областях повітря місцями прогріється до +30° і вище. Загалом більша частина тижня мине без істотних опадів. Ближче до вихідних на заході та в центрі очікуються дощі, а температура знизиться. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укргідрометцентр».

7 вересня

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +9°..+14°, вдень +19°..+24°. Переважно сухо та малохмарно.
  • На півдні: Температура вночі +9°..+14°, вдень +24°..+26°. Без істотних опадів.
  • На заході: Температура вночі +9°..+14°, вдень +19°..+24°. Переважно сухо.
  • На сході: Температура вночі +9°..+14°, вдень +19°..+24°. Вночі на крайньому сході можливий короткочасний дощ.
  • У центрі: Температура вночі +9°..+14°, вдень +19°..+24°. Без істотних опадів.
  • У Києві: Температура вночі близько +10°..+12°, вдень +21°..+22°. Переважно сухо.
Прогноз погоди на тиждень 7 – 13 вересня 2026 року фото 1

8 вересня

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +5°..+8°, вдень +21°..+26°. Переважно сухо та малохмарно.
  • На півдні: Температура вночі +8°..+13°, вдень +24°..+26°. Без істотних опадів.
  • На заході: Температура вночі +8°..+13°, вдень +21°..+26°. Переважно сухо.
  • На сході: Температура вночі +5°..+13°, вдень +21°..+26°. Без істотних опадів.
  • У центрі: Температура вночі +8°..+13°, вдень +21°..+26°. Переважно сухо.
  • У Києві: Температура вночі +9°..+13°, вдень +22°..+24°. Без істотних опадів.
Прогноз погоди на тиждень 7 – 13 вересня 2026 року фото 2

9 вересня

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +9°..+14°, вдень +24°..+29°. Без опадів.
  • На півдні: Температура вночі +9°..+16°, вдень +24°..+29°. Переважно сухо.
  • На заході: Температура вночі +9°..+14°, вдень +24°..+33°. Без опадів, місцями можливий туман.
  • На сході: Температура вночі +9°..+14°, вдень +24°..+29°. Переважно сухо.
  • У центрі: Температура вночі +9°..+14°, вдень +24°..+29°. Без опадів.
  • У Києві: Температура вночі близько +15°, вдень +27°..+28°. Без істотних опадів.
Прогноз погоди на тиждень 7 – 13 вересня 2026 року фото 3

10 вересня

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +13°..+18°, вдень +28°..+33°. Переважно сухо.
  • На півдні: Температура вночі +13°..+18°, вдень +28°..+33°. Без істотних опадів.
  • На заході: Температура вночі +13°..+18°, вдень +28°..+33°. На крайньому заході короткочасний грозовий дощ, можливі шквали.
  • На сході: Температура вночі +13°..+18°, вдень +28°..+33°. Переважно сухо.
  • У центрі: Температура вночі +13°..+18°, вдень +28°..+33°. Без істотних опадів.
  • У Києві: Температура вночі близько +19°, вдень +28°..+29°. Переважно сухо.
Прогноз погоди на тиждень 7 – 13 вересня 2026 року фото 4

11 вересня

П’ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +12°..+18°, вдень +21°..+26°. Місцями невеликий короткочасний дощ.
  • На півдні: Температура вночі +12°..+18°, вдень +26°..+31°. Переважно без опадів.
  • На заході: Температура вночі +12°..+18°, вдень +21°..+26°. Переважно сухо, місцями можливий короткочасний дощ.
  • На сході: Температура вночі +12°..+18°, вдень +26°..+31°. Без істотних опадів.
  • У центрі: Температура вночі +12°..+18°, вдень +26°..+31°. Переважно сухо.
  • У Києві: Температура вночі близько +18°, вдень +25°..+28°. Можливий короткочасний дощ.
Прогноз погоди на тиждень 7 – 13 вересня 2026 року фото 5

12 вересня

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +13°..+18°, вдень +20°..+25°. Місцями невеликий дощ.
  • На півдні: Температура вночі +13°..+18°, вдень +28°..+33°. Переважно без істотних опадів.
  • На заході: Температура вночі +13°..+18°, вдень +20°..+25°. Невеликі дощі.
  • На сході: Температура вночі +13°..+18°, вдень +28°..+33°. Переважно сухо.
  • У центрі: Температура вночі +13°..+18°, вдень +20°..+25°. Невеликі дощі.
  • У Києві: Температура вночі близько +16°, вдень +22°..+23°. Можливий невеликий дощ.

13 вересня

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

  • На півночі: Температура вночі +12°..+17°, вдень +22°..+27°. Вночі на півночі Лівобережжя можливий короткочасний дощ.
  • На півдні: Температура вночі +12°..+20°, вдень +22°..+30°. На Одещині та в Криму місцями до +30°. Переважно без істотних опадів.
  • На заході: Температура вночі +12°..+17°, вдень +22°..+27°. Без істотних опадів.
  • На сході: Температура вночі +12°..+17°, вдень +22°..+27°. Вночі на півночі Лівобережжя можливий короткочасний дощ.
  • У центрі: Температура вночі +12°..+17°, вдень +22°..+27°. Переважно сухо.
  • У Києві: Температура вночі близько +17°, вдень +21°..+22°. Без істотних опадів.

Нагадаємо, нинішня осінь в Україні може стати особливою: на погоду потужно впливатиме Ель-Ніньйо. Це масштабний кліматичний феномен, який полягає в різкому та тривалому підвищенні температури поверхні води у тропічній зоні Тихого океану. Цей процес має планетарне значення. Більшість кліматологів вважають, що у поточному році Тихий океан перепише сценарій української осені: тепло може затриматися аж до листопада, подарувавши затяжне «бабине літо».

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Теги: прогноз погоди Укргідрометцентр повітря дощ Україна

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