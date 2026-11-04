Реаліті-кухня у бліндажі. Держава виділила майже 10 млн грн на створення особливого кулінарного шоу

Ведучим програми буде легендарний журналіст, телеведучий каналу «1+1»

Громадська спілка «Медіа контент Україна» отримає 8 млн грн на створення військово-кулінарного шоу «Піксель-кухня з Грубичем». Проєкт реалізують у межах державної програми «Тисячовесна». Загалом заплановано випустити 12 телевізійних передач. Про це йдеться у публікації «Главкома» «Від «Піксель-кухні Грубича» – до бесід про порнографію. Держава почала фінансувати проєкти «Тисячовесни».

Постійним ведучим шоу стане журналіст і телеведучий каналу «1+1» Костянтин Грубич. Разом із запрошеними військовослужбовцями він готуватиме страви в умовах, наближених до армійського побуту, зокрема у бліндажах і тилових кухнях. Під час приготування їжі військові розповідатимуть про себе, свої підрозділи, бойовий шлях, а також ділитимуться особистими переживаннями та досвідом.

Громадська спілка «Медіа контент Україна» випустить шоу «Піксель-кухня з Грубичем»; фінансова підтримка держави – 11,1 млн грн дані: державного вебпорталу Spending

«Умовним шеф-кухарем виступає саме гість, Грубич грає роль учня, який лише допомагає в приготуванні і розпитує про особливості армійської кухні. Кулінарна складова є фоном для головного акценту – розмови, де розкривається особистість запрошеного героя, його емоції, переживання, досвід», – ідеться в анотації телепередачі.

За даними аналітичної системи YouControl, керівницею громадської спілки «Медіа контент Україна» є Марія Пилипенко. Вона також зареєстрована як фізична особа-підприємець із профілем діяльності у сфері надання інших інформаційних послуг.

Загальна фінансова підтримка держави військово-кулінарного шоу «Піксель-кухня з Грубичем» складатиме 11,1 млн грн.

Нагадаємо, що держфінансування у рамках «Тисячовесни» отримають 546 проєктів: «Візуальне мистецтво» – 77 проєктів, «Перформативне мистецтво» – 133 проєкти, «Сучасна музика» – 144 проєкти, «Неігрові (документальні) фільми та серіали» – 70 проєктів, «Ігрові фільми та серіали» – 92 проєкти, «Фільми для дитячої аудиторії та анімація» – 30 проєктів.

Умови фінансування проєктів-переможців:

повне державне покриття (до 100%) передбачене для авторської та анімаційної продукції, дебютів і контенту для дітей;

часткове фінансування (до 80%) поширюється на інші типи культурного продукту – за умови, що виробник забезпечує щонайменше 20% власних або залучених коштів;

рівне співфінансування 50/50 діятиме для ігрових та неігрових серіалів (поза авторськими й анімаційними).

Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що державна програма підтримки культури «Тисячовесна» стане щорічною та сприятиме створенню якісного українського контенту, здатного протидіяти російській пропаганді.