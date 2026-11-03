Фермер-блогер із Тернопільщини вирощує унікальні плоди та збирає мільйони переглядів (відео)

Петро Чорнота став зіркою мережі завдяки своєму врожаю

На Тернопільщині фермер Петро Чорнота веде блог про свій город та дивує мережу унікальними овочами та фруктами. Чоловік вирощує культури у різноманітних формах, а його відео збирають тисячі та навіть мільйони переглядів у соцмережах. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку блогера та його інтерв’ю газеті «Сільський господар».

Петро Чорнота називає себе городнім фермером та мешкає на Бучаччині, що в Тернопільській області. У своєму блозі чоловік розповідає та показує сільське життя, ділиться порадами з господарства та транслює повсякденний контент. Однак найбільше його аудиторія полюбляє відео з незвичними овочами. Фермер вирощує огірки, баклажани, помідори, кабачки, яблука та навіть кавуни у пластикових формах різних фігур: серця, куба, зірки тощо.

Одне з таких відео, де Петро Чорнота розповідав про кавун, який виріс у формі серця, зібрало 3,5 млн переглядів та майже 200 тис. вподобань. Також блогер на трансляціях проводить «розпаковки» свого врожаю та демонструє його незвичні форми.

Вирощувати овочі та фрукти незвичних форм Петро Чорнота вирішив, коли вже вів свій блог у соцмережах. Однак така справа нелегка, вирощування у формах потребує сил, терпіння та успіху. «Кожен плід, кожна ягода має свій характер. Ідеально підібрати все практично неможливо. Він або трісне, або може розламати саму форму», – пояснив блогер.

Фермер вирощує помідори у формі куба фото: скриншот із відео

Петро Чорнота за освітою економіст, свого часу працював у податковій, а потім займався підприємництвом. Зрештою город став його захопленням, однак порався в землі він лише в ранньому дитинстві. Займатися городом чоловік вирішив, аби покращити своє здоров’я та водночас слідкувати за харчуванням. Тож вирощувати власні продукти стало ідеальним рішенням.

Українець виростив кавун у формі серця фото: скриншот із відео

«Я майже нічого не закуповую на базарах чи в супермаркетах. Усе маю своє і знаю, що я їм. Це для мене великий плюс. Тепер це є здоров’я», – розповів чоловік. На городі Петро Чорнота вирощує різні овочі: картоплю, помідори, огірки, перець, кукурудзу, баклажани, а також баштанні культури.

Як писав «Главком», фермер з села Каленики на Черкащині Павло Булгаков вирощує батат другий рік і наступного сезону планує збільшити площу втричі. Він планує зібрати тонну батату з рядка завдовжки 200 метрів. Окремі плоди культури сягають до півтора кілограма.