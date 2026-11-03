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Фермер-блогер із Тернопільщини вирощує унікальні плоди та збирає мільйони переглядів (відео)

Юлія Відміцька
glavcom.ua
Юлія Відміцька
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Фермер-блогер із Тернопільщини вирощує унікальні плоди та збирає мільйони переглядів (відео)
Городник Петро Чорнота розповів, як почав вести свій фермерський блог
фото: скриншоти з відео Тiktok/petro.chornota

Петро Чорнота став зіркою мережі завдяки своєму врожаю

На Тернопільщині фермер Петро Чорнота веде блог про свій город та дивує мережу унікальними овочами та фруктами. Чоловік вирощує культури у різноманітних формах, а його відео збирають тисячі та навіть мільйони переглядів у соцмережах. Про це пише «Главком» із посиланням на сторінку блогера та його інтерв’ю газеті «Сільський господар».

Петро Чорнота називає себе городнім фермером та мешкає на Бучаччині, що в Тернопільській області. У своєму блозі чоловік розповідає та показує сільське життя, ділиться порадами з господарства та транслює повсякденний контент. Однак найбільше його аудиторія полюбляє відео з незвичними овочами. Фермер вирощує огірки, баклажани, помідори, кабачки, яблука та навіть кавуни у пластикових формах різних фігур: серця, куба, зірки тощо.

Одне з таких відео, де Петро Чорнота розповідав про кавун, який виріс у формі серця, зібрало 3,5 млн переглядів та майже 200 тис. вподобань. Також блогер на трансляціях проводить «розпаковки» свого врожаю та демонструє його незвичні форми.

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Вирощувати овочі та фрукти незвичних форм Петро Чорнота вирішив, коли вже вів свій блог у соцмережах. Однак така справа нелегка, вирощування у формах потребує сил, терпіння та успіху. «Кожен плід, кожна ягода має свій характер. Ідеально підібрати все практично неможливо. Він або трісне, або може розламати саму форму», – пояснив блогер.

Фермер вирощує помідори у формі куба
Фермер вирощує помідори у формі куба
фото: скриншот із відео

Петро Чорнота за освітою економіст, свого часу працював у податковій, а потім займався підприємництвом. Зрештою город став його захопленням, однак порався в землі він лише в ранньому дитинстві. Займатися городом чоловік вирішив, аби покращити своє здоров’я та водночас слідкувати за харчуванням. Тож вирощувати власні продукти стало ідеальним рішенням.

Українець виростив кавун у формі серця
Українець виростив кавун у формі серця
фото: скриншот із відео

«Я майже нічого не закуповую на базарах чи в супермаркетах. Усе маю своє і знаю, що я їм. Це для мене великий плюс. Тепер це є здоров’я», – розповів чоловік. На городі Петро Чорнота вирощує різні овочі: картоплю, помідори, огірки, перець, кукурудзу, баклажани, а також баштанні культури.

Як писав «Главком», фермер з села Каленики на Черкащині Павло Булгаков вирощує батат другий рік і наступного сезону планує збільшити площу втричі. Він планує зібрати тонну батату з рядка завдовжки 200 метрів. Окремі плоди культури сягають до півтора кілограма.

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Теги: фермер Тернопільщина огород культура блогер

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