Графіки відключення світла 11 листопада 2026 року. Дані «Укренерго»

Для побутових споживачів передбачено від однієї до трьох черг відключень, для промисловості – графіки обмеження потужності

У частині областей обмеження діятимуть цілодобово

У четвер, 12 листопада, у частині областей України протягом усієї доби діятимуть графіки погодинних відключень електроенергії. Обмеження стосуватимуться як побутових споживачів, так і промислових підприємств. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на «Укренерго».

Обмеження діятимуть:

для промисловості – графіки обмеження потужності;

для всіх категорій споживачів – графіки погодинних відключень обсягом від однієї до трьох черг.

Причиною запровадження обмежень залишаються наслідки російських атак на українську енергосистему. Через пошкодження енергетичних об'єктів виникає необхідність регулювати споживання електроенергії.

Енергетики цілодобово працюють над відновленням пошкодженого обладнання та мереж, щоб якнайшвидше повернути стабільне електропостачання споживачам.

В «Укренерго» закликали українців перевіряти актуальні графіки на офіційних сторінках операторів системи розподілу. Залежно від ситуації в енергосистемі час та обсяг обмежень можуть змінюватися.

Карта відключень світла в Україні

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв про графіки відключення електроенергії на 11 листопада. Тоді в частині областей протягом усієї доби діяли погодинні відключення обсягом від 1,5 до чотирьох черг. Для промислових підприємств також запроваджували графіки обмеження потужності.

Також «Главком» писав про наслідки російських ударів по енергосистемі 11 листопада. Через атаки частина споживачів у восьми областях залишилася без електропостачання. Найскладнішу ситуацію енергетики фіксували на Київщині, Дніпропетровщині та Одещині.