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Громадяни намагалися підкупити прикордонників 968 разів за останні 2 роки – ДПСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
Громадяни намагалися підкупити прикордонників 968 разів за останні 2 роки – ДПСУ
Прикордонників намагалися підкупити 968 разів на загальну суму 10 млн грн
фото з відкритих джерел

Більшість спроб підкупу намагались здійснити чоловіки призовного віку, які намагалися уникнути мобілізації та виїхати за кордон

З початку введення воєнного стану прикордонниками припинено 968 спроб надання неправомірної вигоди на загальну суму понад 10 мільйонів гривень. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

Громадяни намагалися підкупити прикордонників 968 разів за останні 2 роки – ДПСУ фото 1
фото: ДПСУ

Більшість спроб підкупу правоохоронців намагались здійснити громадяни України – чоловіки призовного віку, які намагалися у такий спосіб уникнути мобілізації та виїхати за кордон.

Нагадаємо, раніше було затримано ухилянтів, які хотіли переплисти Тису на камерах для шин.

Усі затримані скористалися послугами переправників, які запевняли, що за $4 тис. організують безпечний перетин кордону на човнах. Проте, прибувши до кордону, чоловікам запропонували перепливати річку за допомогою надувних автомобільних камер для шин.

Також прикордонники затримали ухилянта, який хотів незаконно перетнути кордон, але завадою для цього стали вовки, яких він зустрів по дорозі. 

До слова, працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації, а 2600 обвинувальних актів вже направлено до суду. 

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Теги: прикордонники хабар кордон

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