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Посадовець Мінкульту вимагав хабар за вивезення антикваріату за межі України

Христина Петренко
glavcom.ua
Посадовець Мінкульту вимагав хабар за вивезення антикваріату за межі України
Момент передачі частини хабаря та затримання чиновника на гарячому
фото: Офіс Генерального прокурора

Правоохоронці затримали порушника під час передачі хабаря

В Україні викрили посадовця адміністративного Управління Міністерства культури та інформаційної політики України. Посадовець вимагав та отримав від чоловіка $3 300. Про це інформує Офіс Генпрокурора.

Правоохоронцям вдалося затримати порушника у порядку ст. 208 КПК України під час отримання другої частини коштів у сумі $3 000.

Затримання чиновника Мінкульту
Затримання чиновника Мінкульту
фото: Офіс Генпрокурора

«Під час санкціонованих обшуків за місцем проживання фігуранта вилучено $10 000 та 200 тис. грн, вирішується питання про накладення арешту на вилучені кошти», – йдеться у повідомленні.

Наразі готується повідомлення затриманому про підозру та вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Раніше повідомлялось, що чиновниця Харківської ОВА отримала підозру у розкраданні гуманітарної допомоги. Слідчі встановили, що у березні 2022 року керівниця апарату Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) та директорка приватного товариства уклали тристоронній договір між Харківською ОВА, АТ «Укрзалізниця» та згаданим товариством на постачання курятини для безоплатної роздачі населенню в прифронтових областях та на деокупованих територіях. Втім, оплачену продукцію так і не поставили.

Нагадаємо, до Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції надійшла інформація, що заступник директора одного із Департаментів Київської міської державної адміністрації вимагає щомісячний хабар від київського підприємця-військового. Джерела «Главкома» в правоохоронних органах повідомили, що мова йде про Анатолія Багана, який з 15 травня 2014 року працює заступником директора – начальником управління промисловості та інноваційної політики Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради.

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Теги: хабар Офіс Генерального прокурора прокурор Міністерство культури

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Посадовець Мінкульту вимагав хабар за вивезення антикваріату за межі України
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