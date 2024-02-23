Хотів втекти з України, але злякався вовків. Прикордонники затримали ухилянта

Побачивши вовків, чоловік заліз на дерево й викликав прикордонників на допомогу

Порушник намагався незаконно потрапити до Молдови

Прикордонники затримали ухилянта, який хотів незаконно перетнути кордон. Завадою для цього стали вовки, яких він зустрів по дорозі. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України.

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Як зазначила пресслужба ДПСУ, порушник намагався незаконно потрапити до Молдови.

Побачивши вовків, чоловік заліз на дерево й викликав допомогу. У повідомленні він зізнався, що намагався незаконно перетнути кордон, однак злякався хижих тварин.

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Прикордонники зі службовим собакою вирушили на пошуки ухилянта. Він перебував неподалік залізничної станції Абамелікове Одеської області.

Ухилянт звернувся до прикордонників фото: dpsu.gov.ua/ДПСУ

«Зізнання все ж не допомогло йому уникнути адміністративної відповідальності», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що правоохоронці оголосили підозру депутату з Чернігівської області за ухилення від військової служби. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

До слова, працівники Національної поліції розслідують близько 9400 кримінальних справ щодо ухилення від мобілізації, а 2600 обвинувальних актів вже направлено до суду.

Як відомо, військовозобов'язані, які отримали умовні терміни покарання за ухилення від військової служби, й надалі підлягають мобілізації, але за повторне скоєння аналогічного злочину передбачений вже реальний строк.