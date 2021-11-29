Для чого Зеленський заявив про держпереворот?

Поки що не видно, що влада чогось і справді побоюється

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Сенсационное сообщение президента Владимира Зеленского о готовящемся в Украине государственном перевороте произвело и в западных, и в российских медиа эффект разорвавшейся бомбы. Новость немедленно появилась на первых полосах газет и интернет-изданий, о ней сообщают ведущие телевизионные корпорации. В Кремле немедленно опровергли информацию о причастности России к подготовке переворота, а президент США Джозеф Байден высказал свою озабоченность.

При этом в самой Украине на заявление Владимира Зеленского в буквальном смысле слова практически не обратили никакого внимания. Журналисты, приглашенные на пресс-конференцию, не задали Зеленскому никаких уточняющих вопросов – хотя заявление было сделано в самом начале общения и продолжалось еще несколько часов. Промолчал и шоумен Савик Шустер, которому, собственно, и была адресована президентская тирада.

Украина просто приняла к сведению

То, что реакция в Украине так отличается от реакции в окружающем ее мире, объяснить не так и сложно. Украинские журналисты за время, которое Зеленский находится на посту президента, привыкли без особого почтения относиться к его словам. Тем более, что глава государства умудряется буквально во время одной и той же пресс-конференции выдавать противоречащие друг другу версии одних и тех же событий.

Так было и на этот раз, когда Зеленский, рассказывая о резонансной ситуации с провалом спецоперации по задержанию российских диверсантов-«вагнеровцев», вначале сказал, что он лично отменил эту операцию, а затем отметил, что не встретился с руководителями спецслужб «во второй раз», так как не доверял главе Главного управления разведки Министерства обороны Украины генералу Василию Бурбе.

Но «во второй раз» Бурба приходил в офис президента проинформировать главу государства о дате проведения операции, якобы уже отменённой Зеленским. И операция была не отменена, а перенесена, о чем свидетельствует сам факт покупки диверсантом авиабилетов на вылет из Минска на новые даты. И таких примеров президентской «путаницы» можно привести немало.

Так что же тогда переворот?

Наблюдатели в Киеве сходятся в оценках: Владимиру Зеленскому важно было сделать в начале пресс-конференции сенсационное заявление, которое отвлекло бы журналистов от скандалов, сопровождающих главу государства и его окружение в последнее время.

Это и публикация расследования Bellingcat по «вагнеровцам», в которой утверждается, что распоряжение о переносе операции давал глава президентского офиса Андрей Ермак, ближайший соратник и фаворит Зеленского. И полет на спасательных вертолетах в государственную резиденцию как раз в день 50-летнего юбилея президентского любимца. Но расчёт главы государства не оправдался.

Не оправдался и расчет с помощью странной информации заставить испугаться и пойти на переговоры с президентским офисом олигарха Рината Ахметова, с которым Зеленский, исторически связанный с другим олигархическим кланом – кланом Игоря Коломойского – находится в серьёзном конфликте. Зеленский неслучайно адресовал новость о перевороте именно Шустеру, подвизающемуся на телеканале Ахметова. И, упомянув олигарха, как человека, которого «пытаются втянуть» в государственный переворот, предложил ему зайти в офис президента поговорить.

Но разговора не будет

Ахметов – что вообще крайне редко случается – выступил со специальным заявлением, в котором опроверг свою причастность к попытке переворота и подчеркнул, что «его возмущает распространение такой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент». Так что и этот расчет Зеленского оказался бессмысленным.

А что же переворот? Пока что в украинской столице не заметно никаких признаков того, что власть чего-то и в самом деле опасается. А журналист издания Buzzfeed News Кристофер Миллер, у которого свои информаторы в окружении Зеленского, рассказал в Twitter, что переворот якобы готовили некие «офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в Крыму» и которые хотели выйти на контакт с Ахметовым, чтобы получить от него средства на свою затею.

Но со стороны эта информация выглядит просто попыткой ограбить олигарха, воспользовавшись его конфликтом с президентом. Если только, конечно, это бессмысленное общение никому не известных людей без всяких ресурсов и поддержки в силовых структурах не придумали в самом офисе Зеленского, чтобы дать президенту возможность начать свое общение с журналистами сенсационным заявлением.

Джерело: Vot-tak.tv

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