  1. Головна
  2. Думки вголос
  3. Віталій Портников
рус
    Думки вголос

    Для чого Зеленський заявив про держпереворот?

    Президенту важливо було зробити сенсаційну заяву, яка відвернула б увагу журналістів від скандалів - Для чого Зеленський заявив про держпереворот?
    Президенту важливо було зробити сенсаційну заяву, яка відвернула б увагу журналістів від скандалів
    скріншот з трансляції

    Поки що не видно, що влада чогось і справді побоюється

    Мовою оригіналу

    Сенсационное сообщение президента Владимира Зеленского о готовящемся в Украине государственном перевороте произвело и в западных, и в российских медиа эффект разорвавшейся бомбы. Новость немедленно появилась на первых полосах газет и интернет-изданий, о ней сообщают ведущие телевизионные корпорации. В Кремле немедленно опровергли информацию о причастности России к подготовке переворота, а президент США Джозеф Байден высказал свою озабоченность.

    При этом в самой Украине на заявление Владимира Зеленского в буквальном смысле слова практически не обратили никакого внимания. Журналисты, приглашенные на пресс-конференцию, не задали Зеленскому никаких уточняющих вопросов – хотя заявление было сделано в самом начале общения и продолжалось еще несколько часов. Промолчал и шоумен Савик Шустер, которому, собственно, и была адресована президентская тирада.

    Украина просто приняла к сведению

    То, что реакция в Украине так отличается от реакции в окружающем ее мире, объяснить не так и сложно. Украинские журналисты за время, которое Зеленский находится на посту президента, привыкли без особого почтения относиться к его словам. Тем более, что глава государства умудряется буквально во время одной и той же пресс-конференции выдавать противоречащие друг другу версии одних и тех же событий.

    Так было и на этот раз, когда Зеленский, рассказывая о резонансной ситуации с провалом спецоперации по задержанию российских диверсантов-«вагнеровцев», вначале сказал, что он лично отменил эту операцию, а затем отметил, что не встретился с руководителями спецслужб «во второй раз», так как не доверял главе Главного управления разведки Министерства обороны Украины генералу Василию Бурбе.

    Но «во второй раз» Бурба приходил в офис президента проинформировать главу государства о дате проведения операции, якобы уже отменённой Зеленским. И операция была не отменена, а перенесена, о чем свидетельствует сам факт покупки диверсантом авиабилетов на вылет из Минска на новые даты. И таких примеров президентской «путаницы» можно привести немало.

    Так что же тогда переворот?

    Наблюдатели в Киеве сходятся в оценках: Владимиру Зеленскому важно было сделать в начале пресс-конференции сенсационное заявление, которое отвлекло бы журналистов от скандалов, сопровождающих главу государства и его окружение в последнее время.

    Это и публикация расследования Bellingcat по «вагнеровцам», в которой утверждается, что распоряжение о переносе операции давал глава президентского офиса Андрей Ермак, ближайший соратник и фаворит Зеленского. И полет на спасательных вертолетах в государственную резиденцию как раз в день 50-летнего юбилея президентского любимца. Но расчёт главы государства не оправдался.

    Не оправдался и расчет с помощью странной информации заставить испугаться и пойти на переговоры с президентским офисом олигарха Рината Ахметова, с которым Зеленский, исторически связанный с другим олигархическим кланом – кланом Игоря Коломойского – находится в серьёзном конфликте. Зеленский неслучайно адресовал новость о перевороте именно Шустеру, подвизающемуся на телеканале Ахметова. И, упомянув олигарха, как человека, которого «пытаются втянуть» в государственный переворот, предложил ему зайти в офис президента поговорить.

    Но разговора не будет

    Ахметов – что вообще крайне редко случается – выступил со специальным заявлением, в котором опроверг свою причастность к попытке переворота и подчеркнул, что «его возмущает распространение такой лжи, независимо от того, какими мотивами руководствуется президент». Так что и этот расчет Зеленского оказался бессмысленным.

    А что же переворот? Пока что в украинской столице не заметно никаких признаков того, что власть чего-то и в самом деле опасается. А журналист издания Buzzfeed News Кристофер Миллер, у которого свои информаторы в окружении Зеленского, рассказал в Twitter, что переворот якобы готовили некие «офицер российского ФСБ и три предателя из МВД Украины, которые находятся в Крыму» и которые хотели выйти на контакт с Ахметовым, чтобы получить от него средства на свою затею.

    Но со стороны эта информация выглядит просто попыткой ограбить олигарха, воспользовавшись его конфликтом с президентом. Если только, конечно, это бессмысленное общение никому не известных людей без всяких ресурсов и поддержки в силовых структурах не придумали в самом офисе Зеленского, чтобы дать президенту возможность начать свое общение с журналистами сенсационным заявлением.

    Читайте також:

    Джерело: Vot-tak.tv

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Рінат Ахметов переворот скандал Володимир Зеленський президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    ІНШІ ДУМКИ АВТОРА
    ПОПУЛЯРНІ АВТОРИ
    Віктор Трегубов
    Віктор Трегубов

    Журналіст

    Юрій Бутусов
    Юрій Бутусов

    Журналіст, громадський діяч

    Олексій Голобуцький
    Олексій Голобуцький

    Заступник директора Агентства моделювання ситуацій

    Володимир Омелян
    Володимир Омелян

    Ексміністр інфраструктури

    Вадим Денисенко
    Вадим Денисенко

    Народний депутат 8 скликання

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Для чого Зеленський заявив про держпереворот?