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Росія готує провокації на ЗАЕС: звернення Генштабу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Росія готує провокації на ЗАЕС: звернення Генштабу
Біля енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої
фото з відкритих джерел

ЗСУ відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов

Збройні Сили України офіційно повідомляють про можливу підготовку, найближчим часом, провокації на території Запорізької атомної електростанції, окупованої російськими терористами з 4 березня 2022 року. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«За оперативною інформацією, сьогодні, на зовнішній крівлі третього та четвертого енергоблоків ЗАЕС були розміщені сторонні предмети, схожі на вибухові пристрої. Їх підрив не має пошкодити енергоблоки, але може створити картинку обстрілів з боку України. Про це і дезінформують російські ЗМІ та телеграм-канали», – йдеться у повідомленні.

ЗСУ також наголосили, що жодна провокація ворога не пройде. «Збройні Сили України не порушують норм міжнародного гуманітарного права, відстежують та контролюють ситуацію і готові діяти за будь-яких умов», – зазначається у повідомленні.

Нагадаємо, російські загарбники ймовірно планують вночі влаштувати теракт на Запорізькій АЕС, тому розганяють у своїх телеграм-каналах інформацію про те, що Україна, нібито, збирається своїми безпілотниками та ракетою влаштувати катастрофу у ніч на 5 липня.

Як заявив гендиректор МАГАТЕ Гроссі, Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок зі своєю головною зовнішньою лінією електропередачі. Станція тепер працює від нещодавно відновлених резервних джерел живлення для отримання електроенергії, необхідної для виконання основних функцій ядерної безпеки. 

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Теги: теракт Генштаб Україна МАГАТЕ тривога провокація Запорізька АЕС

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