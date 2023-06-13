Британська розвідка вказала, як Іран допомагає Росії у війні проти України

Росія почала отримувати більші партії дронів за допомогою кораблів з Ірану через Каспійське море

Іран продовжує порушувати резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН та постачати безпілотні літальні апарати Росії. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

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Як зазначається у зведенні, Росія перейшла від отримання невеликих іранських партій БПЛА повітряним транспортом до більших партій за допомогою кораблів з Ірану через Каспійське море.

За даними британської розвідки, цей міжнародний транзитний коридор Північ-Південь набув значно більшого значення після вторгнення. Він дозволяє Росії отримати доступ до азіатських ринків, у тому числі до поставок зброї, способами, які, як вона сподівається, менш уразливими для міжнародних санкцій.

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«Росія також працює над тим, щоб почати внутрішнє виробництво БПЛА, майже напевно за допомогою Ірану. Росія, швидше за все, інвестує в БПЛА, тому що вони забезпечують Росії відносно дешевий ударний потенціал великої дальності в той час, коли вона витратила більшу частину своїх запасів крилатих ракет в Україні», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, Велика Британія звинуватила Іран у військовій допомозі Росії. Також президент Франції Макрон закликав Іран негайно зупинити постачання безпілотників до Росії.