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Британська розвідка вказала, як Іран допомагає Росії у війні проти України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Британська розвідка вказала, як Іран допомагає Росії у війні проти України
фото з відкритих джерел

Росія почала отримувати більші партії дронів за допомогою кораблів з Ірану через Каспійське море

Іран продовжує порушувати резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН та постачати безпілотні літальні апарати Росії. Про це повідомляє міністерство оборони Великої Британії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, Росія перейшла від отримання невеликих іранських партій БПЛА повітряним транспортом до більших партій за допомогою кораблів з Ірану через Каспійське море.

За даними британської розвідки, цей міжнародний транзитний коридор Північ-Південь набув значно більшого значення після вторгнення. Він дозволяє Росії отримати доступ до азіатських ринків, у тому числі до поставок зброї, способами, які, як вона сподівається, менш уразливими для міжнародних санкцій.

«Росія також працює над тим, щоб почати внутрішнє виробництво БПЛА, майже напевно за допомогою Ірану. Росія, швидше за все, інвестує в БПЛА, тому що вони забезпечують Росії відносно дешевий ударний потенціал великої дальності в той час, коли вона витратила більшу частину своїх запасів крилатих ракет в Україні», – зазначають у міноборони Британії.

Нагадаємо, Велика Британія звинуватила Іран у військовій допомозі Росії. Також президент Франції Макрон закликав Іран негайно зупинити постачання безпілотників до Росії.

Теги: росія Міноборони Велика Британія президент безпілотник

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