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ЗАЕС втратила зв'язок із головною лінією електропередач: заява Гроссі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗАЕС втратила зв'язок із головною лінією електропередач: заява Гроссі
ЗАЕС зазнає серйозних проблем з електропостачанням за межами майданчика з моменту початку війни
фото: Укрінформ

Рафаель Гроссі: «Невідомо, що стало причиною відключення електроенергії і як довго воно триватиме»

Запорізька атомна електростанція втратила зв'язок зі своєю головною зовнішньою лінією електропередачі. Станція тепер працює від нещодавно відновлених резервних джерел живлення для отримання електроенергії, необхідної для виконання основних функцій ядерної безпеки. Про це заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі, повідомляє пресслужба МАГАТЕ .

«Сьогодні о 01:21 було відключено єдину лінію електропередачі 750 кіловольт, що залишилася, з чотирьох, які були до війни. Невідомо, що стало причиною відключення електроенергії і як довго воно триватиме», – заявив він.

Гроссі наголосив, що ЗАЕС зазнає серйозних проблем з електропостачанням за межами майданчика з моменту початку війни, що посилює ризики для ядерної безпеки та безпеки об'єкта, який наразі перебуває на лінії фронту.

«Відключення лінії електропередачі 750 кВ призвело до того, що для отримання електроенергії за межами майданчика, необхідної, наприклад, для перекачування охолоджувальної води для станції, ЗАЕС довелося перейти на єдину резервну лінію електропередачі 330 кВ», – заявив Гроссі.

Він додав, що лінію 330 кВ було знову під'єднано до станції тільки 1 липня після пошкодження чотири місяці тому. «Цього разу АЕС вдалося уникнути повної втрати всього зовнішнього електропостачання, що вже траплялося сім разів під час конфлікту, але останнє відключення лінії електропередачі знову демонструє нестабільну ситуацію з ядерною безпекою на АЕС», – сказав генеральний директор МАГАТЕ.

Як повідомлялося раніше, уперше за чотири місяці Запорізьку атомну станцію вдалось підключити до єдиної доступної резервної лінії електропередач.

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Теги: зброя МАГАТЕ Запорізька АЕС тривога

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