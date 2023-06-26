Німеччина відправить солдатів для зміцнення східних кордонів НАТО

Німеччина хоче розмістити в Литві чотири тисячі солдатів на постійній основі

Німеччина хоче розмістити в Литві чотири тисячі солдатів на постійній основі для зміцнення східного флангу НАТО. Як повідомляє Welt, відповідну заяву зробив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус під час візиту до Вільнюса.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Німеччина готова розмістити в Литві потужну бригаду на постійній основі», – заявив Пісторіус, додавши, що обов'язковою умовою є створення необхідної інфраструктури для розміщення військовослужбовців і навчальних приміщень та «сумісність з планами НАТО».

Міністр оборони Німеччини не назвав точний час дислокації. За словами Пісторіуса, розміщення бригади чисельністю близько чотирьох тисяч солдатів «плюс матеріальне забезпечення» вимагає значних зусиль.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Пісторіус також сказав, що домовився зі своїм литовським колегою Арвідасом Анушаускасом, що збільшення чисельності бригади буде «послідовно слідувати за зростанням інфраструктури».

Нагадаємо, президент Литви Гітанас Науседа попередив, що НАТО треба буде зміцнити свій східний фланг, якщо Білорусь стане притулком для глави ПВК «Вагнер» Євгена Пригожина. Він додав, що говорить не лише про Литву, а й про весь Альянс.

До слова, Німеччина висловила заперечення проти планів Брюсселя навести лад та передати заморожені активи російського центрального банку для відновлення України, попереджаючи, що поспішний крок може спричинити юридичні чи фінансові ризики.