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Інноваційний маркетплейс промислової групи від «Північ-Спецодяг»

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Христина Жиренко
glavcom.ua
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Інноваційний маркетплейс промислової групи від «Північ-Спецодяг»

Нові можливості для клієнтів і постачальників

Українська компанія «Північ-Спецодяг» , відомий лідер у виробництві спеціалізованого одягу, ще рік тому оголосила про запуск власного маркетплейсу.

Цей крок був спрямований на революціонізування промислового ринку, пропонуючи клієнтам ще більше можливостей для зручного та швидкого придбання якісної продукції.

Інноваційний маркетплейс промислової групи від «Північ-Спецодяг» фото 1

Нові можливості для клієнтів

Маркетплейс об'єднує широкий спектр товарів не лише власного виробництва, але й продукцію влеликої кількості провідних брендів. Користувачі можуть легко знайти необхідний спецодяг, взуття та аксесуари для різних галузей: будівництва, медицини, харчової промисловості та інших.

Особливої уваги заслуговує програма лояльності, яка покликана зменшити суму чека за рахунок знижки на всі товари. Особливо вигідні покупки можуть робити для себе юридичні особи, тому що сума знижки напряму залежить від загальної суми корзини. Щоб ви самостійно змогли це перевірити, залишаємо посилання на сайт:  https://mestprom.com.

Інноваційний маркетплейс промислової групи від «Північ-Спецодяг» фото 2

Переваги платформи:

  • Широкий асортимент: Тисячі позицій від перевірених постачальників.
  • Програма лояльності: Кожен може отримати товар ще дешевше.
  • Зручний інтерфейс: Інтуїтивно зрозумілий дизайн для швидкого пошуку та замовлення.
  • Швидка доставка: Оптимізовані логістичні процеси забезпечують оперативне отримання товарів.
  • Професійна підтримка: Кваліфіковані консультанти допоможуть з вибором продукції.

Вигоди для постачальників

Новий маркетплейс відкрив додаткові можливості і для постачальників. Співпраця з «Північ-Спецодяг» дозволить розширити ринки збуту та підвищити впізнаваність бренду. Компанія запрошує до партнерства виробників, які готові пропонувати якісні товари за конкурентними цінами.

Створення маркетплейсу – це відповідь на зростаючі потреби ринку та наших клієнтів. Ми прагнемо створити універсальну платформу, де кожен зможе знайти необхідний товар швидко, зручно та за цінами нижче ринкових», – зазначив директор відділу маркетингу, Лисак Іван.

Про компанію 

З багаторічним досвідом на ринку, «Північ-Спецодяг» зарекомендувала себе як надійний партнер для багатьох підприємств. Організація відома своєю відданістю якості, інноваціям та високому рівню обслуговування клієнтів.

Експерти прогнозують, що нова платформа стане значним поштовхом для розвитку галузі. Завдяки поєднанню широкого асортименту та сучасних технологій, сайт має всі шанси стати лідером в своєму сегменті.

Заключення

Відкриття маркетплейсу такого високого рівня – це важливий крок у розвитку digital-ринку та ринку промислової групи в Україні. Це не лише розширює можливості для покупців та постачальників, але й сприяє підвищенню стандартів якості та сервісу у галузі.

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