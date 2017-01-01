Інваліди просять не маніпулювати їхньою акцією

Фотографії з маршу інвалідів використовують в політичних цілях, — Пчолкіна

Організатори мирної акції #МиЄ на підтримку людей з інвалідністю, яка пройшла третього грудня, вимагають не вішати на них політичні гасла. Як повідомила на своїй сторінці у Facebook організатор акції, чемпіонка світу з карате серед інвалідів Ульяна Пчолкіна, фотографії з маршу використовують в політичних цілях. «Фото нашої акції вже



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Фотографії з маршу інвалідів використовують в політичних цілях, — Пчолкіна

Організатори мирної акції #МиЄ на підтримку людей з інвалідністю, яка пройшла третього грудня, вимагають не вішати на них політичні гасла. Як повідомила на своїй сторінці у Facebook організатор акції, чемпіонка світу з карате серед інвалідів Ульяна Пчолкіна, фотографії з маршу використовують в політичних цілях.

«Фото нашої акції вже намагалися використати в особистих політичних інтересах. Звертаю вашу увагу, що ця акція була на підтримку ПРАВ ЛЮДЕЙ З ІНВАЛІДНІСТЮ! - наголосила вона. - Жодних політичних лозунгів, партій, інтересів політичних осіб - ця акція НЕ представляла і такої мети навіть НЕ передбачалося!»

Організатори підкреслюють, що жодна особа не була причетною до організації та не «проплачувала» учасникам.

«Ми хочемо тут жити і бути рівноправними членами суспільства, співпрацювати та розвивати Україну для ВСІХ!», - додала Пчолкіна.

Як відомо, марш людей з обмеженими можливостями пройшов у Києві у неділю, третього грудня. Організаторами акції виступили Уляна та Віталій Пчолкіни. Під час мирної акції учасники пройшли повз мітингувальників Михайла Саакашвілі, котрі перекрили вулицю Грушевського, створивши проблеми для пересування киянам та гостям міста. Мітингувальники намагалися перешкодити людям з обмеженими можливостями та звинуватили їх у провокації.