Останній тиждень листопада принесе в Україну перше відчутне зимове похолодання. На початку тижня країну накриє південний циклон: у частині областей дощитиме, на заході та півночі дощ переходитиме у мокрий сніг і сніг. Із середи опадів поменшає, а ближче до вихідних посилиться вплив холодного повітря з півночі. Уночі температура місцями опускатиметься до -11°, а в Карпатах – ще нижче. На дорогах можливі ожеледиця та налипання мокрого снігу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на прогнози «Укргідрометцентру».

23 листопада

Понеділок. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі та вдень -2°…+3°. Хмарно, невеликий сніг, місцями мокрий сніг. На дорогах можлива ожеледиця.

На півдні: вночі +3°…+8°, вдень +8°…+13°. Дощі, місцями значні, у Криму можливі грози. Пориви вітру до 15–20 м/с.

На заході: вночі та вдень -2°…+3°. Дощ із переходом у мокрий сніг, місцями сніг. На дорогах ожеледиця.

На сході: вночі близько 0°…+5°, вдень +4°…+9°. Дощі, місцями значні, поривчастий вітер.

У центрі: вночі -2°…+3°, вдень 0°…+5°. Опади, місцями значні, можливі мокрий сніг, налипання снігу та ожеледь.

У Києві: вночі близько -2°…+1°, вдень 0°…+3°. Хмарно, невеликий сніг, місцями мокрий сніг. На дорогах ожеледиця.

24 листопада

Вівторок. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі -4°…+1°, вдень -1°…+2°. Хмарно, невеликий сніг та мокрий сніг.

На півдні: вночі 0°…+5°, вдень +2°…+7°. Переважно без істотних опадів, прохолодніше, ніж на початку тижня.

На заході: вночі -4°…-1°, вдень -2°…+2°. Сніг, місцями інтенсивніший, на дорогах ожеледиця.

На сході: вночі 0°…+5°, вдень -1°…+3°. Дощ із мокрим снігом, місцями значні опади.

У центрі: вночі -4°…0°, вдень -2°…+2°. Невеликий сніг та мокрий сніг, хмарно з проясненнями.

У Києві: вночі близько -3°…0°, вдень -1°…+2°. Хмарно з проясненнями, невеликий сніг.

25 листопада

Середа. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі -1°…-6°, вдень -3°…+2°. Місцями невеликий сніг уночі, вдень без істотних опадів.

На півдні: вночі 0°…-4°, вдень +1°…+6°. Переважно без опадів, мінлива хмарність.

На заході: вночі -1°…-6°, вдень -3°…+2°. Сніг, місцями невеликий. У Карпатах холодніше: вночі -6°…-11°, вдень -1°…-6°.

На сході: вночі -1°…-6°, вдень -3°…+2°. Місцями сніг, переважно у північно-східних областях.

У центрі: вночі -1°…-6°, вдень -3°…+2°. Переважно без істотних опадів, хмарно з проясненнями.

У Києві: вночі близько -2°…-5°, вдень -1°…+2°. Без істотних опадів, хмарно з проясненнями.

26 листопада

Четвер. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі -2°…-7°, вдень -2°…+2°. Переважно сухо, малохмарно.

На півдні: вночі -2°…+3°, вдень +3°…+8° на Одещині та в Криму, в інших областях прохолодніше. Без істотних опадів.

На заході: вночі -3°…-8°, у Карпатах та на Прикарпатті -6°…-11°, вдень -2°…+2°. Суха погода, мінлива хмарність.

На сході: вночі -2°…-7°, вдень -2°…+3°. Переважно без опадів, уночі на північному сході місцями можливий невеликий сніг.

У центрі: вночі -2°…-7°, вдень -2°…+3°. Без істотних опадів, мінлива хмарність.

У Києві: вночі близько -3°…-6°, вдень -1°…+2°. Переважно сухо, малохмарно.

27 листопада

П’ятниця. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі -3°…-8°, вдень -3°…+2°. Переважно без опадів, хмарно з проясненнями.

На півдні: вночі +1°…+6°, вдень +3°…+8°. Дощі та мокрий сніг у південно-західних областях і Криму.

На заході: вночі -3°…-8°, вдень -3°…+2°. На Закарпатті та в інших південно-західних районах можливі дощі з мокрим снігом, на решті території переважно сухо.

На сході: вночі -3°…-8°, вдень -3°…+2°. Без істотних опадів, холодно.

У центрі: вночі -3°…-8°, вдень -3°…+2°. Переважно сухо, мінлива хмарність.

У Києві: вночі близько -4°…-7°, вдень -2°…+1°. Без істотних опадів.

28 листопада

Субота. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі -6°…-11°, вдень -5°…0°. Холодно, без опадів.

На півдні: вночі -4°…+1°, вдень -2°…+3°. Переважно сухо, хмарно з проясненнями.

На заході: вночі -6°…-11°, вдень -5°…0°. Без опадів, мороз посилиться.

На сході: вночі -6°…-11°, вдень -5°…0°. Переважно сухо, холодно.

У центрі: вночі -6°…-11°, вдень -5°…0°. Без істотних опадів, хмарно з проясненнями.

У Києві: вночі близько -7°…-10°, вдень -3°…0°. Без опадів, холодна погода.

29 листопада

Неділя. Стовпчики термометрів покажуть:

На півночі: вночі -6°…-11°, вдень -4°…+1°. Без опадів, холодно.

На півдні: вночі -4°…+1°, вдень -2°…+3°. Переважно сухо, хмарно з проясненнями.

На заході: вночі -6°…-13°, вдень -4°…+1°. Без опадів, у Карпатах мороз до -11°…-16° уночі та -4°…-9° удень.

На сході: вночі -6°…-11°, вдень -4°…+1°. Переважно сухо, холодно.

У центрі: вночі -6°…-11°, вдень -4°…+1°. Без істотних опадів, мінлива хмарність.

У Києві: вночі близько -7°…-10°, вдень -3°…0°. Холодно, без опадів.

Нагадаємо, зимова погода охопила західні області України. Львівщину та Івано-Франківщину вже засипає снігом. Через опади на дорогах може ускладнитися рух, а видимість – погіршитися. Мешканцям і гостям регіону варто зважати на погодні умови під час планування поїздок. Особливо обережними слід бути в гірській місцевості, де ситуація складніша через низьку температуру та сильний вітер.

Раніше синоптики попереджали, що в Україні на вихідних почне холоднішати. У неділю, 22 листопада, температура повітря знизиться, а на початку наступного тижня в окремих регіонах стовпчики термометрів опустяться до нуля та нижче.

Також «Главком» писав, що прийдешня зима в Україні буде на один-два градуси теплішою за норму, але це не виключає короткочасних періодів похолодання.