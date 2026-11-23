Щодня о 9 ранку українці вшановують пам'ять усіх, чиє життя забрала російсько-українська війна. Нині згадаємо Олександра Дорошенка, який загинув на війні 12 листопада 2026 року.

Народився Олександр 2 березня 1994 року у місті Ізмаїл Одеської області. Навчався в Ізмаїльській гімназії № 8 з початковою школою Ізмаїльського району Одеської області, а згодом – у Національному технічному університеті «Харківський політехнічний інститут», де здобув ступінь магістра за спеціальністю «Галузеве машинобудування». Після цього продовжив навчання в аспірантурі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Львівську міську раду.

Працював інженером-конструктором у товаристві з обмеженою відповідальністю «Харківський завод підйомно-транспортного устаткування». Згодом займався модернізацією котлів на теплоелектроцентралях. Надалі працював спеціалістом із віртуального проєктування та будівництва (VDC) у товаристві з обмеженою відповідальністю «Планіт».

Зі слів рідних, Олександр був доброю, чуйною, ввічливою та цілеспрямованою людиною. Вирізнявся широким кругозором, допитливістю, раціональним мисленням і гарним почуттям гумору. Завжди дбав про інших, був відданим своїм близьким. Захоплювався музикою, колекціонуванням вінілових платівок, грою на гітарі, читанням, кінематографом, театром і подорожами. Мав другий розряд із шахів. Понад усе цінував свою родину та любив Україну.

У 2025 році став на захист Батьківщини від вторгнення російських окупантів. Олександр воював на північно-слобожанському, запорізькому та дніпропетровському напрямках у складі 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади Десантно-штурмових військ ЗСУ.

Поховали Олександра Дорошенка 18 листопада 2026 року на Личаківському кладовищі, на полі почесних поховань №87 (вул. Пасічна).

У героя залишилися батьки, дружина, троє сестер, бабуся, тітка та родина.

«Главком» долучається до хвилини мовчання. Ми вшановуємо пам'ять усіх українців, які загинули у боротьбі за Батьківщину. Ми згадуємо загиблих від рук російських загарбників, запалюємо свічки пам’яті та схиляємо голови у скорботі під час загальнонаціональної хвилини мовчання, вшановуючи світлу пам’ять громадян України, які віддали життя за свободу і незалежність держави: усіх військових, цивільних та дітей, усіх, хто загинув у боротьбі з російськими окупантами та внаслідок нападу ворожих військ на українські міста і села.