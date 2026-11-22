За даними ЛУН, у листопаді 2026 року середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку Тернополя становить $52,5 тис

За останній рік вартість квартир у Тернополі зросла приблизно на п’яту частину. На тлі стабільно високого попиту покупці стикаються з браком ліквідного житла з якісним ремонтом, особливо на нижніх поверхах. Такі тенденції фіксує свіжа статистика ЛУН, а також підтверджує голова Тернопільського регіонального відділення Асоціації фахівців з нерухомості Марія Хомин, йдеться у статті «Главкома» «Ринок нерухомості Тернополя. Ціни на квартири у листопаді 2026 року».

Найбільше покупці цікавляться одно- та двокімнатними квартирами – як у новобудовах (з ремонтом чи без), так і на вторинному ринку. Водночас попит суттєво перевищує пропозицію.

Найважче на ринку знайти невеликі квартири в старому житловому фонді, адже там утворився гострий дефіцит малогабаритного житла. Водночас покупці, зокрема ветерани з інвалідністю, активно шукають доступні помешкання на нижніх поверхах, проте таких варіантів критично не вистачає. Крім того, угоди за державними програмами часто зриваються через труднощі з проведенням безготівкових розрахунків.

Водночас інтерес до земельних і дачних ділянок у регіоні залишається низьким.



За оцінками рієлторів, квадратний метр у новобудовах «після будівельників» за рік зріс із $750–900 до приблизно $1 100.

Загалом ціни на квартири зараз розподіляються так:

1-кімнатні: на вторинному ринку – $30–50 тис. (середня ціна за даними ЛУН – $52,5 тис., +22% за рік); у новобудовах – від $65 тис. до $85 тис.

2-кімнатні: на вторинці – від $40 тис. до $64 тис. залежно від площі та стану (середня за статистикою ЛУН – $78,5 тис., +20%); у новобудовах – $70–110 тис. (просторі варіанти – до $150 тис.).

3-кімнатні: у старих будинках – $40–75 тис. (середня по ринку – $89,5 тис., +20%); у новобудовах – від $80 тис. до $140 тис.

Раніше «Главком» писав, що ціни на квартири піднімаються у Чернівцях. Середня ціна однокімнатної квартири на вторинному ринку міста становить $62,5 тис., двокімнатної – $85 тис., а трикімнатної – $109 тис. Водночас за останні місяці місцеві рієлтори фіксують зростання цін на житло на 5–7%.

Також у Львові за останні місяці зросли ціни на нерухомість. У листопаді середня вартість однокімнатної квартири на вторинному ринку становить $75 тис., двокімнатної – $75 тис., а трикімнатної – $140 тис. Водночас квадратний метр у новобудовах міста коштує в середньому $1,55 тис.



