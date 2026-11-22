Житель Сміли на Черкащині Олексій Буряченко 22 листопада розрізав вирощений на своїй ділянці 350-кілограмовий гарбуз і роздав шматки всім охочим. На запрошення, яке чоловік опублікував у соцмережах, відгукнулися десятки людей. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на видання «Прочерк».

Окрім смілян, приїхали мешканці інших міст Черкащини та гості з Рогатина. Дехто скуштував гарбуз просто на місці й сказав, що він смачний. Сам Буряченко переконаний, що каша з велетня смакуватиме так само добре, як зі звичайного гарбуза.

Смілянин виростив 350-кілограмовий гарбуз фото: «Прочерк»

Гарбуз зважили у присутності глядачів. За даними «Прочерку», Буряченко вирішив відмовитися від офіційної реєстрації рекорду через витрати на оформлення.

Нагадаємо, Буряченко вирощував гарбуз пів року й показував, як той росте, на своєму YouTube-каналі. Під час зважування 31 жовтня ваги показали 350 кг, а обхват плоду сягнув майже чотирьох метрів. За словами господаря, його гарбуз виявився на 98 кг важчим за торішнього офіційного рекордсмена.

У вересні «Главком» писав про 13-річного сум’янина Володимира Олійника, який виростив на дачі гарбуз вагою 210 кг 700 г. Хлопець претендував на національний рекорд, однак під час перевірки з’ясувалося, що у 2025 році Національний реєстр рекордів України вже зафіксував гарбуз вагою 252 кг.

Світовий рекорд у жовтні 2026 року встановив американець Рон Воллес. Його гарбуз заважив 1 431,5 кг. За тиждень до того рекорд належав британцеві Ієну Пейтону, який виростив гарбуз вагою 1 295,8 кг. Згодом із гарбуза Воллеса вирізали ліхтар на Гелловін, який також потрапив до Книги рекордів Гіннеса. Guinness World Records.